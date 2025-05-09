彰縣長王惠美勞保資歷16年 下個工作不排除當勞工

彰化縣逾2萬家合法工廠，每年約發生4千件職業災害，縣政府推動職安文化下向扎根，今從國立崇實高工出發，委託劇團表演舞台劇，勞工處官網播放網紅拍攝的職安短影音及留言徵答、按讚，勞工和資方都能參加拿獎品。

彰化縣勞工61萬3千人，是六都以外最多勞動人口，勞工處粗估職災種類前三名為製造業捲夾、營造業墜落、加工業感電，及不在工作地點而是上下途中發生車禍。縣政府為落實職安教育提高職災警覺，邀請萍蓬草劇團今在崇實高工，另在國立秀水高工、彰師附工各表演1場舞台劇「職安夢工場」，把常見職安議題和潛在風險融入戲劇寓教於樂。

縣長王惠美、勞動部職業安全衛生署中區職安衛生中心技正羅惠元、彰化縣工業會、職業勞工總工會、職業總工會、職業工會總工會、產業總工會的理事長和秘書長、員林區縣議員十多人，共同啟動「職安開麥拉 少年哩安啦-114年度職業安全文化向下扎根活動」。

王惠美說，縣府邀請網紅「傑尼」一起拍攝職安宣導片、舉辦職安Q&A有獎徵答大挑戰，勞資兩方都可到縣府勞工處臉書專頁看影片，在活動貼文下方留言正確答案並邀請好友按讚，就有機會獲得精美好禮，勞工處也推動「大廠帶小廠」輔導團成立職安家族，每年協助近900家企業申請補助或改善職場環境。