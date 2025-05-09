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台76線林厝交流道、國1彰化交流道塞車難題 民代促快解決

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化議員鄭俊雄（左)今天在議會質詢，希望縣府盡速解決台76線林厝交流道塞車問題。圖／取自彰化縣議會直播網
彰化議員鄭俊雄（左)今天在議會質詢，希望縣府盡速解決台76線林厝交流道塞車問題。圖／取自彰化縣議會直播網

彰化縣員林市台76線快速道林厝交流道經常大塞車，今天多位議員也督促縣府要儘速解決，建議拓寬一旁巷道或增設匝道疏解車流；縣府交通處處長林孟宏表示，目前將評估在東彰道路新闢匝道，應可有效疏解車流，將進行可行性評估。

張錦昆表示，台76線員林林厝交流道下匝道經常大塞車，應快啟動徵收民地在一旁拓寬道路讓車流可右轉，才能有效疏解交通，否則紅綠燈秒數再怎麼調都沒用。

鄭俊雄說，不只林厝交流道塞車嚴重，下快速道後連接剛通車的東彰道路也是常塞車，上次交通部長有來視察，但他希望不要每次都只是看一看，「一直在談的階段」，一定要通盤檢討，甚至出動無人機針對每個路口的塞車瓶頸做記錄再來檢討，盡快解決問題。

縣府交通處處長林孟弘表示，上次交通部來會勘，即使調整紅綠燈秒數只能解決台76線八卦山隧道塞車問題，但無法解決林厝交流道塞到東彰平面道的壅塞問題，所以也建議在東彰道路新闢匝道，才不會車流都塞在平面道，工務處將會進行新設匝道可行性評估送中央審核。

縣議員楊子賢與莊陞漢則關心彰化交流道塞車問題，楊子賢表示，從彰化交流道南下的車潮會與從彰化市區中華西路過來的車潮在新平路嚴重交織，未來在大埔截水溝工程完工後，預期車流將更加堵塞。

楊子賢建議，林森西路新設林森西路橋，跨越大埔截水溝，藉由林森西路橋讓來自彰化西區、和美的車流選擇權增加，往南岸去銜接彰水路、彰鹿路、大埔截水溝道路，往北岸就是去國道與彰化市，才能分流行車動線。

至於新平路與國道南下出口的交織面，則希望平面道路的新平路先行走南岸，再銜接新設的林森西路橋，讓交織面延伸不要全都打結在目前的果菜市場角落的環河街口，並可透過不同時段的號誌時向調整，讓民眾有更明確的行車動線指引。

縣議員楊子賢質詢彰化交流道塞車問題，提出意見。圖／取自彰化縣議會直播網
縣議員楊子賢質詢彰化交流道塞車問題，提出意見。圖／取自彰化縣議會直播網
縣議員楊子賢質詢彰化交流道塞車問題，提出意見。圖／楊子賢提供
縣議員楊子賢質詢彰化交流道塞車問題，提出意見。圖／楊子賢提供

塞車 大埔

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