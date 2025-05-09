開別人的車酒駕該不該吊扣車牌？ 中市函請中央釋疑修法

台中酒駕取締數量六都第一，警方確認酒駕即吊扣車牌，即使駕駛人不是車主也比照辦理。議員指出，近期最高行政法院判決，1名酒駕者駕駛父親車輛被抓，父親的車輛牌照無須被扣，地方取締酒駕若一律扣牌，恐損及民眾權益。警方表示，已建議中央修法。

台中市警局交通大隊統計，2022年取締酒駕件數8150件、2023年8138件、2024年6905件，取締件數六都第一，除了每月固定的8次擴大臨檢，也會不定期大執法，執法強度較高，去年酒駕肇事死亡人數較2023年減少17人，受傷人數也減少205人。

民進黨議員施志昌表示，市民肯定第一線執法的警察，但仍有一些問題。道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，抓獲酒駕後，吊扣該車輛牌照2年；若酒駕者並非汽車持有者，可能是租賃或向親友借用，是否也適用？警察局長李文章回答，都會扣牌。

施志昌指出，今年2月最高行政法院判決1起交通裁決案，台北吳姓男子的車輛被兒子開走，吳兒酒駕被抓，吳男的車輛牌照因此被扣；吳男不服，上訴到最高行，法官認為，道交管理條例處罰對象應該是駕駛，而非汽車持有者，判決撤銷處分。

施志昌說，現行的「不論是否自駕車均吊扣牌照」做法，已遭到最高行判決否定，然而警方目前仍先扣牌，車主或租賃公司不服再申訴，還得自行舉證有告知駕駛人不要酒駕，或是不清楚駕駛人酒駕；這已經損害人民權利，應思考是否暫停對非駕駛車主吊扣牌照，並重新檢討訓練車主認定流程。

交通警察大隊長鄭鴻文表示，目前法條所指「吊扣該汽機車」，指的是違規車輛，並無敘明車輛所有者；最高行的判決出爐後，台中與其他5都的警察局有互相詢問討論，先採取原本作法，一律吊扣牌照，另函請警政署釋疑、交通部修法。