台中綠美圖12/13開館 「咖波」聯名借閱證今起限量開辦

「這張借書證太可愛了！」台中綠美圖即將在12月13日開館，文化局今發布與超人氣角色「貓貓蟲咖波」聯名限定版借閱證，作為送給市民的第一份禮物，歡迎還沒有市立圖書館借閱證的民眾，到市圖總館或各分館辦證。

文化局長陳佳君說，台中綠美圖由普立茲克建築獎得主SANAA事務所的妹島和世、西澤立衛，與台灣建築師劉培森聯手打造，這將是全台首座結合市立圖書館總館及市立美術館的指標性文化場館。

陳佳君說明，台中市立圖書館新總館將於12月13日開館，特別與台中在地漫畫家、咖波IP創作者亞拉老師合作，攜手推出限量咖波聯名借閱證，共有8萬張，歡迎民眾到台中市46間圖書館辦理；未來市圖將持續攜手國內外創作者，為市民帶來更多精彩的閱讀體驗。

文化局指出，這次聯名設計由咖波翻開書本，8棟綠美圖建築從書中蹦了出來，象徵閱讀可以開啟想像與智慧。此次可申辦「個人證」或「家庭證」，民眾可先至中市圖官網填寫辦證資料，再到圖書館辦理。已有借閱證者可更換限量卡，需工本費。此外，台中市民在綠美圖開館期間，持咖波借閱證到新總館借書，有專屬的咖波精美小禮。

今天活動現場推出由亞拉老師操刀的聯名動畫短片，以咖波幽默風格描繪閱讀的奇幻旅程，也為綠美圖開館暖身。小朋友拿著剛領到的借閱證，準備借書書回家看。