擔心戰爭…台中議員籲實際操演防空避難 市府允研議
台中7月15日將舉辦海線地區城鎮韌性演習，藍綠議員均表示，兩岸情勢緊張，台灣應認真看待戰爭風險，許多民眾甚至官員卻對防空設施「一問三不知」，應該推動局部性小規模演習，實際操練、使用防空設施。市府回應，全民演練可能會有民怨問題，會研議辦理。
台中市議會今天進行警消環衛業務質詢。民進黨籍議員黃守達表示，全市有1萬212處防空避難設施，可容納623萬人，容量足夠，但多數民眾根本不知道這些設施在哪裡；黃詢問副市長鄭照新知不知道最近的防空設施在哪裡，鄭回答要再查詢，黃說「就在議會大樓地下室」。
黃守達說，平時就應該透過演習，讓民眾實際進入防空設施，今年7月15日海線3區梧棲、沙鹿與清水有25萬人規模的城鎮韌性演習，但此前民政局長吳世瑋表示，礙於人力物力有限，演習時無法把所有人引導到防空避難設施，會維持過去方式，警報響起時所有民眾待在室內。
民進黨議員謝志忠也指出，台灣多數人民沒有經歷過戰爭，這幾年國際情勢變化、兩岸關係緊張， 該用更嚴肅的態度面對演習，否則戰爭來臨，民眾連要躲到哪裡都不知道。黃守達建議，先確認7月15日的城鎮演習到底如何進行，並推動局部性的小規模演練，讓特定區里民眾實際進入防空設施。
國民黨籍議員李中也表示，演習時讓所有民眾進入防空設施實施上有困難，但不能因為困難就不去做，至少市府要明確分配，否則戰爭來臨，基地台可能最先被炸掉，民眾無法用手機查詢防空設施；市府也要盤點急救包與血庫，做好戰爭時外傷急救準備。
鄭照新表示，強制讓所有民眾實際操練防空設施恐造成民怨，市府會設法加強，研議辦理小規模區里演習。警察局長李文章說，防空設施都有定期檢查維護；消防局長孫福佑指出，每年會訓練戰時救護，已採買876個急救包，今年起陸續採購戰傷包；衛生局長曾梓展說，戰時會和捐血中心合作提供血包。
當完兵不久的呂姓民眾表示，支持實際演練使用防空設施，畢竟此前真的完全不清楚離家最近的防空設施在哪，飛彈打過來往哪跑都不知道。董姓民眾持不同意見，實地演練勢必花費半天以上，可能打亂工作與生活步調，希望採用簡訊或其他方式告知前往哪處防空設施就好。
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