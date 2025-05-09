台中集中焚燒金紙有汙染疑慮 議員建議設燒金紙專爐

台中推動金紙集中焚燒，目前統一運至烏日、后里2處焚化爐。議員今議會質詢指出，金紙含有金屬物質與硫化物、氮化物，與其他垃圾一起燃燒恐無法完全過濾有害物質，建議參考其他縣市，設置「金紙專爐」，還可以降低焚化爐負擔；環保局表示會研議。

台中市政府2012年起推動「紙錢集中燒」，市民可以透過電話預約或是定點收運，包含500多家立案宮廟如大甲鎮瀾宮、台中南天宮、清水紫雲巖等等，還有3000多處公寓大廈；環保局統計，近10年紙錢集中焚燒量超過3.6萬公噸，累計減少100公噸PM2.5排放量。

民進黨議員張家銨今質詢表示，目前台中市將金紙與一般垃圾混入焚化爐焚燒，不過金紙本身含有金紙箔、染料、化學添加物等等，直接焚燒可能產生硫氧化物、氮氧化物等等；高雄、台南通過設置金紙專用爐，每年可以過濾10公噸硫氧化物與1公噸氮氧化物。

張家銨指出，金紙與垃圾混合焚燒除了可能產生化學汙染，也對台中焚化垃圾量能造成負擔，尤其台中不只焚燒本市金紙，還協助南投焚燒。此外，也應注意金紙是傳統信仰中用於敬神、表達心意的重要儀式，市府讓金紙跟垃圾一起燒掉，觀感不佳。

張家銨建議，台中應該參考其他縣市做法，設置金紙專用爐，或者和其他專業單位合作。民進黨議員李天生也說，市府可以和各宮廟合作，補助經費提升各廟的防治汙染設備，以後民眾燒紙錢拿到廟宇燒就可以，技術上並不困難，也能讓民眾更加尊敬市府。