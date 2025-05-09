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台中集中焚燒金紙有汙染疑慮 議員建議設燒金紙專爐

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中市推動紙錢集中焚燒，近10年集中焚燒超過3.6公噸，減少100公噸PM2.5排放量。圖／台中市環保局提供
中市推動紙錢集中焚燒，近10年集中焚燒超過3.6公噸，減少100公噸PM2.5排放量。圖／台中市環保局提供

台中推動金紙集中焚燒，目前統一運至烏日、后里2處焚化爐。議員今議會質詢指出，金紙含有金屬物質與硫化物、氮化物，與其他垃圾一起燃燒恐無法完全過濾有害物質，建議參考其他縣市，設置「金紙專爐」，還可以降低焚化爐負擔；環保局表示會研議。

台中市政府2012年起推動「紙錢集中燒」，市民可以透過電話預約或是定點收運，包含500多家立案宮廟如大甲鎮瀾宮、台中南天宮、清水紫雲巖等等，還有3000多處公寓大廈；環保局統計，近10年紙錢集中焚燒量超過3.6萬公噸，累計減少100公噸PM2.5排放量。

民進黨議員張家銨今質詢表示，目前台中市將金紙與一般垃圾混入焚化爐焚燒，不過金紙本身含有金紙箔、染料、化學添加物等等，直接焚燒可能產生硫氧化物、氮氧化物等等；高雄、台南通過設置金紙專用爐，每年可以過濾10公噸硫氧化物與1公噸氮氧化物。

張家銨指出，金紙與垃圾混合焚燒除了可能產生化學汙染，也對台中焚化垃圾量能造成負擔，尤其台中不只焚燒本市金紙，還協助南投焚燒。此外，也應注意金紙是傳統信仰中用於敬神、表達心意的重要儀式，市府讓金紙跟垃圾一起燒掉，觀感不佳。

張家銨建議，台中應該參考其他縣市做法，設置金紙專用爐，或者和其他專業單位合作。民進黨議員李天生也說，市府可以和各宮廟合作，補助經費提升各廟的防治汙染設備，以後民眾燒紙錢拿到廟宇燒就可以，技術上並不困難，也能讓民眾更加尊敬市府。

環保局長陳宏益表示，他縣市的金紙專用爐有專用過濾化學物質設備，不過一般的過濾效能沒有焚化爐高，台中的焚化爐還有發電的功能；專用爐的確有可行性，市府持續根據南部的狀況評估，會再和中央共同研議，技術上能不能讓金紙專用爐提供發電功能。

台中環保局長陳宏益今在議會表示，專用爐的確有可行性，會持續評估，看看能否加入發電功能。記者陳敬丰／攝影
台中環保局長陳宏益今在議會表示，專用爐的確有可行性，會持續評估，看看能否加入發電功能。記者陳敬丰／攝影
台中民進黨議員張家銨（右）、李天生（左）今在議會建議，參考他縣市設置金紙專用爐，以免燃燒金紙造成的化學物質汙染，也可降低焚化爐的負擔。記者陳敬丰／攝影
台中民進黨議員張家銨（右）、李天生（左）今在議會建議，參考他縣市設置金紙專用爐，以免燃燒金紙造成的化學物質汙染，也可降低焚化爐的負擔。記者陳敬丰／攝影

焚化爐 環保局長 金紙

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