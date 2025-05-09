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不捨癱侄子一出生就被母拋下！伯母養他十餘載「比親生的還疼」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
伯母照顧非親生的孩子，用慈愛的眼神說「真的就是捨不得啦」。圖／創世基金會台南分會提供
伯母照顧非親生的孩子，用慈愛的眼神說「真的就是捨不得啦」。圖／創世基金會台南分會提供

母親」這個角色，在任何一個社會文化中，都有對於母親應扮演的職責期望。隨著文化的演化與多元性，「母親」有了更多不同的故事。台南市有1位特別的「母親」，只因對孩子的不捨及婆婆臨終前的囑託，奉獻自己，照顧非親生的孩子。

10多年前的一場疾病，讓出生僅8個月的林小弟來不及好好長大。生母承受不住變故打擊，拋下幼子遠走，生父也因自責與壓力而崩潰，全家分崩離析。

從那時開始，癱瘓林小弟的伯母就一肩扛起照顧的責任，從嗷嗷待哺、復健、回診就醫等一切照顧都不假他人之手，用自己的青春與體力，為這場家庭變故抵擋隨之而來的風雨。

自創世介入後，協助物資和原床泡澡，並且建議申請低收入資格，或許有一天願意讓林小弟入住創世台南院。伯母憶起一路的艱辛，仍是無怨無悔跟照護人員說，「真的就是捨不得啦，看他這樣長大我也很不捨，我自己的小孩都說我都比較疼他。」

她用充滿愛的眼神望向林小弟，握著他的手輕輕安撫，兩人之間流動的情感與滿溢的愛讓人動容，這份超越母親的愛，更加堅定與難得。

台南 復健 母親

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