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彰化員林活化火車站精華地 閒置停車塔開拆

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
員林市火車站旁的立體停車昨起開拆，前方民權街也將拓寬，地方期待能活絡商圈。記者林宛諭／攝影
員林市火車站旁的立體停車昨起開拆，前方民權街也將拓寬，地方期待能活絡商圈。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林火車站旁的立體停車塔昨天舉行拆除工程祈福儀式，預計今年底拆除完成。員林市代理市長賴致富說，停車塔用地拆除後將先做為平面停車場，待前方民權街拓寬後，再招商，以帶動火車站商圈發展。

員林立體停車塔斥資2億元在2001年完工，有19層樓，原設計有4座機械車塔280格車位，2003年起開始營運，但因機械停車塔不受縣民青睞，加上近年台鐵陸續釋出周邊土地委外經營平面停車場，停車塔也已達15年使用年限，現況有安全顧慮，已停用閒置3年。

市公所編列拆除停車塔經費1000多萬元，去年12月決標，預計今年底拆除完成，初期規畫33個平面停車場，每年可先為公所挹注21萬元權利金收益。

公所已向縣府與台鐵提出停車塔前方民權街拓寬計畫，經費約2億元，民權街將從5公尺寬的單行道，拓寬成11公尺寬，可大幅改善火車站交通瓶頸，民權街旁的員林鐵路派出所將遷移，地點評估中。

市公所指出，此案經前市長游振雄審慎評估，決定活化停車塔精華地段的商業空間，去年開始停車塔報廢拆除作業，將可釋出火車站旁精華400多坪土地，初期將做為停車場，推動停車塔前方民權街拓寬工程，待道路拓寬完成後，將有利於停車場空間招商，未來可朝商場、旅館、影城等方向招商。

停車場 員林 游振雄 火車站

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