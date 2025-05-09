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台中多處公廁髒亂、故障 仍列特優級

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
列為特優級的高美濕地遊客中心公廁，連續4個小便斗故障。圖／議員楊典忠提供
列為特優級的高美濕地遊客中心公廁，連續4個小便斗故障。圖／議員楊典忠提供

台中列管5810間公廁，超過99%為特優級，議員發現不少公廁未做好管理，卻因為自治條例沒有「降級」機制，仍被列為特優。環保局表示，特優級公廁比率高是全國共通現象，目前採取宣導和巡查來督導，另外會運用Google Map標出廁所位置，讓民眾評分。

台中市議會昨進行警消環衛業務質詢。議員楊典忠指出，近日參與高美濕地活動，在遊客中心公廁發現，連續4個小便斗都貼上故障標示；民眾也陳情，北屯某間大賣場公廁、中區某停車場南側、潭子運動公園公廁都有小便斗故障、地板髒亂等狀況，卻都位列「特優」。

議員批評，台中每年編列268萬元預算委託廠商辦理潔淨市容環境管理暨公廁品質提升督導計畫，實際用於修繕、維護的金額為何？許多公廁根本不是設施老舊，而是管理不善。

議員指出，市府訂定台中市環境清潔維護自治條例，其中第11條明定公廁的評鑑分級與績優獎勵，然而全市5810間公廁中，5795間被評為特優級，比率高達99.7%，卻只有「紅蘿蔔」，沒有「棍子」，缺乏降級或懲罰機制，淪為形式；市府應修正自治條例，強化對未達標準公廁的管理與處分。

環保局長陳宏益回應，268萬元主要用於衛生宣導和巡查，公廁改善工程會另外申請補助。特優級公廁比率高是依照中央規定，屬於全國普遍現象，仍以獎勵為主；根據經驗，戶外公廁較可能出現髒亂損壞等問題，目前試著在Google Map上標記出公廁位置，民眾使用完後可以評分，環保局再以此追蹤改善。

環保局表示，去年有2609件公廁通報，其中2415屬正向反饋，194件待改善，都已完成清理、排除故障；後續會加強戶外獨立公廁的巡檢頻率，如果連續2次評鑑分數不佳，將予以降級，如查獲有明顯髒亂情形，將依廢棄物清理法告發處分。

公廁 廢棄物 環保局長 議員 高美濕地

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