首度響應地中海貧血日！台中科湳愛琴橋今晚閃耀鮮紅色

今天是國際地中海貧血日，全球各地地標、紀念碑響應，閃耀出鮮紅色，台灣關懷地中海型貧血協會今年首度同步響應、聲援，台中市西屯區中央公園旁地標「科湳愛琴橋」，今晚6時起3小時，打上鮮紅色燈光。

台灣關懷地中海型貧血協會（簡稱TTA）說明，全球約有1億人擁有地中海貧血症的基因，每年有超過30萬名新生兒患有嚴重形態，每年的5月8日國際地中海貧血日，宣導地中海貧血，透過分享故事、照亮古蹟建築、參與當地活動等方式，讓社會更關注病友醫療保健和社區支援的改善。

台灣關懷地中海型貧血協會2004年申請加入地中海貧血國際聯合會（簡稱TIF），成為正式會員國，歷年來極力配合TIF舉辦宣傳、公益活動，並關懷地中海型貧血重症患者，讓世界看見台灣。

台灣關懷地中海型貧血協會說，地中海型貧血又稱海洋性貧血，是一種台灣高發生率遺傳性疾病，台灣約有6%人口帶有此異常基因。若夫妻都是同型輕型（帶因）地中海型貧血病人，其子女將有1/4的機會成為重型病人，目前台灣約有400名患者。

台灣關懷地中海型貧血協會說明，重型地中海型貧血屬於罕見疾病，須終身定期輸血（每2至4周一次、一次250CC至1000CC按年齡增加輸血量）以及每天排鐵治療，或骨髓移植。盼民眾認識、防治地中海型貧血症，重視婚前健康檢查、產前篩檢。