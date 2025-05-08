籌措建設經費 台中市「拿出壓箱寶」標地總底價近520億元

無畏金龍海嘯及關稅衝擊，台中市又將標售精華區土地！為籌措捷運藍線等重大建設經費，台中市地政局啟動今年第二次標地作業，此次共釋出17筆土地，涵蓋水湳經貿園區與太平區，總標售底價逼近520億元，預訂6月26日開標。

雖然市府此次標售土地數量不多，但業界分析，市府這次可說是「拿出壓箱寶」，釋出多筆精華地段的大面積土地，希望吸引開發商目光，一舉衝高標脫率。

目前水湳地王，是今年2月成功脫標的水湳「文商段47地號」，面積達1,028坪，底價每坪311.4萬元，當時吸引2封標單，最終以總價37.89億元、單價368.44萬元成交，刷新水湳經貿園區歷史新高價。

而這次標地身價最高的「文商段50地號」，共計475坪、每坪底價305.12萬元，雖然總價、單價未破地王行情，但因為是中央公園首排、最後一塊可開發土地，加上鄰近水湳多項重大建設，被視為市府這波標售中的「壓箱寶」。

另外，此次總價最高的土地為10號標「創研段26地號」，底價89億元，共計8,680坪土地，單價拆算也突破百萬元，目前現況為停車場使用，堪稱全台中「身價最高的停車場」。

松彬不動產估價師事務所估價師廖家顯分析，「這次市府明顯是精挑細選，應該是希望至少有一半以上的脫標率。」他認為，水湳進入建設收成期，此時拿出地段最精華的土地，無論從討論熱度還是投資誘因，都有望吸引大型建商進場。

除了市府動作頻頻，農業部農田水利署台中管理處也釋出「最亮鑽石」招商案，位於水湳經貿園區精華地段的生態段85地號，目前正進行設定地上權招商，7月8日截止投標。

這塊基地東側為凱旋路、直接迎接台中國際經貿會展中心，西南側又靠近逢甲商圈，區位條件極佳，適合開發為頂級商辦、國際級旅館、百貨商場或娛樂設施。

回顧過去一年，市府的標地成績每況愈下。今年2月標售總底價高達747億元，但僅收到40封標單、脫標24筆，脫標率僅18%，創下歷史新低。業界不諱言，央行限縮放款額度，是建商開發意願低落的主因。

不過，市府仍積極標售土地，不僅是為了還款，更期盼透過高價值土地釋出，補足藍線捷運與多項公共建設的資金缺口。地政局說，捷運藍線、大巨蛋等工程正值推動高峰期，市府將持續尋求多元財源，確保地方發展與市民權益不受影響。