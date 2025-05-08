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南投縣第二處社宅竹山好室今動土 2028年完工172戶只租不賣
內政部國家住宅及都市更新中心今天在竹山鎮舉行「竹山好室」社會住宅動土典禮，將興建172戶，規劃托嬰中心，並導入社福服務照顧居民，預計2028年3月完工，提供優質住宅，助民眾溫馨成家。
「竹山好室」基地位在竹山鎮建國路、吉祥街，今天動土由國土管理署中工分署長陳俊雄、國家住都中心工務組組長陳建男、南投副縣長王瑞德、竹山鎮長陳東睦及多名南投縣議員參加動土典禮，祈求工程順利。
陳建男說，竹山好室基地面積1252坪，興建2棟地上10樓、地下2樓建物，1樓作為托嬰中心、集會所等公共空間，2樓以上規畫套房、2房及3房房型共172戶。社區交通便利，距台3線、國道3號南雲交流道車程僅3至5分鐘，鄰近竹山地政事務所、戶政事務所、竹山警分局等，生活機能良好。
「竹山好室」社區規畫托嬰中心，並導入社福服務照顧居民，地下停車場也將對外營運，預計2028年3月完工。內政部在南投縣規畫4處社宅，埔里鎮「公誠安居」預計明年完工入住，「北安‧安居」正在規畫，竹山鎮「竹山好室」今天動土，南投市「漳和安居」將在年底動工。
王瑞德說，縣長許淑華的目標是打造全齡宜居城市，縣府也將在竹山鎮竹夢公園對面1060坪基地興建約百戶青年住宅，以低於市價讓青年申購，青宅出售、社宅出租，提供不同選擇，幫助鄉親圓夢安家。
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