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彰化消防和美分隊黃景嵐 獲十大傑出救護技術員

中央社／ 彰化8日電

彰化縣消防局第一大隊和美分隊高級救護技術員黃景嵐，榮獲台灣急診醫學會頒發十大傑出救護技術員第3名。他說，持續守護縣民健康，也以自身為榜樣，鼓勵更多人投入救護行列。

36歲黃景嵐今天告訴中央社記者，過去在大城分隊擔任替代役，有許多學長值得學習，希望自己能像他們一樣；他曾在緊急救護任務中，目睹患者病情惡化卻感到無力，因此立志投身救護領域，並於民國108年取得高級救護技術員（EMT-P）證照。

黃景嵐表示，過去1年執行超過800件緊急救護案件，其中到院前心電圖（12導程ECG）檢查案件有58件，先將資料傳給醫院判讀，提前準備前置流程及醫護人力，縮短急救時間，因而成功搶救8名急性心肌梗塞病患。

黃景嵐說，藉由現有器材及技術成功幫助患者，心情雖未有太大起伏，但內心充滿成就感；他經常與學弟妹交流，若得知他們對救護行列有興趣，會鼓勵他們踴躍投入。

除第一線緊急救護勤務外，黃景嵐也常參與消防局教育訓練、品質管理及各項社區緊急救護宣導活動，協助提升整體到院前緊急救護品質，並讓救護觀念普及民間，強化社會整體救護量能。

彰化縣消防局表示，黃景嵐曾處理許多特殊救護案件，例如彰濱工業區室內空間二氧化碳外洩造成大量傷患事故，他擔任檢傷官，主動負責救護檢傷及分流後送工作；此外，台電員工高空作業意外，他積極搶救遭1.1萬伏特電擊的3度燒傷患者，堪稱救護尖兵。

患者 成功

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