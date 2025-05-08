全球僅7支！破3000萬Richard Mille粉鑽表下周台中法拍

台中地檢署日前偵破1起大型詐騙集團案，因涉案廣泛、犯罪所得極高，檢方偵查中尚未說明案情，但經被告同意後，將查扣市價破3000萬元的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表法拍，價值創下歷年之最，該表經鑑定確認「原廠製造」，法拍當天勢必吸引不少目光。

台中分署表示，5月14日下午2點20分將拍賣台中地檢署查扣的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表，還有4顆比特幣、122萬1450顆泰達幣、254顆波場幣，還有實驗室培育5.58公克白鑽（含戒台重量），以及2024年7月出廠的LEXUS RX350H油電動力混合車。

台中分署說，當天將於台中地檢署第二辦公大樓前中庭廣場（台中市西區自由路一段91號）登場，並於下午1時10分開始競買登記、展示變價物件。

台中分署指出，Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表價值近乎1棟豪宅，全球限量7支，更是歷年來單一物件價值之最。依雜誌介紹，該表採用酒桶型藍寶石水晶表殼並在硬度極高的表面、表冠等處鑲嵌寶石。

為求慎重，台灣高等檢察署更協調Richard Mille公司指派原廠技師，遠從新加坡到台灣進行鑑定，確認所查扣的RM07-02粉色鑲鑽腕為「原廠製造」，是Richard Mille公司07-02系列編號第50號腕表，而且是截至目前為止僅生產7只的「粉色」鑲鑽腕表。

台中分署表示，當天並將比特幣、泰達幣、波場幣等分拆34個大小不一的標別，讓幣圈大戶、小資族及想要第一次入手的民眾都有機會買到。

其次為經過台北寶石鑑定中心寶石鑑定評估，重量約5.58公克（含戒台重量）以化學氣象沉澱方式培育的橢圓形鑽石（CVD鑽石），色級為F COLOR，淨度為VVS2。

最後登場為LEXUS RX350H油電混合動力休旅車，2024年7月出廠（2024年式），出廠不到1年、行駛里程數僅6400多公里，車況近乎新車，是中古車市場詢問度最高的「白色」車色，配件齊全包括2支電池式鑰匙、1卡片式鑰匙及日本原廠出廠證明書。

台中分署也說，打算參與競標民眾，需先準備30萬元的金融機構本行支票，5月14日下午1時10分準時出現在台中地方檢察署第二辦公大樓前中庭廣場，相關變價拍賣可至行政執行署網站查詢（https://www.tpkonsale.moj.gov.tw/Chattel）。