台中特優級公廁髒亂損壞 議員籲「要有降級機制」

台中列管5810間公廁，超過99%為特優級，議員發現不少公廁未做好管理，卻因為自治條例沒有「降級」機制，仍被列為特優。環保局表示，特優級公廁比例高是全國共通現象，目前採取宣導和巡查來督導，另外會運用Google Map標出廁所位置，讓民眾評分。

台中市議會今天進行警消環衛業務質詢。民進黨籍議員楊典忠指出，上周到高美濕地參加活動，在遊客中心公廁上廁所時，竟連續看到4個小便斗都貼上故障標示；民眾也向他陳情，北屯某間大賣場的公廁、中區某停車場南側、潭子運動員公廁也都有小便斗故障、地板髒亂等狀況，上述公廁全都是特優級。

楊典忠批評，台中每年編列268萬元預算委託廠商辦理潔淨市容環境管理暨公廁品質提升督導計畫，這筆預算到底用在哪裡？實際投入維護、修繕公廁的金額是多少？許多公廁根本不是設施老舊，而是管理不善，市長盧秀燕連這點小事情都督導不佳，「小便斗都管不好還想選總統」。

楊典忠指出，市府訂定台中市環境清潔維護自治條例，其中第11條明定公廁的評鑑分級與績優獎勵，然而全市5810間公廁中，5795間被評為特優級，比例高達99.7%，卻只有「紅蘿蔔」，沒有「棍子」，缺乏降級或懲罰機制，淪為形式；市府應修正自治條例，強化對未達標準公廁的管理與處分。