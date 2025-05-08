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彰化員林火車站旁停車塔開拆 待民權街拓寬可活化招商

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市火車站旁的立體停車塔今天舉行拆除工程祈福儀式，預計將於今年底前拆除完成後將做為平面停車場。圖／員林公所提供
員林市火車站旁的立體停車塔今天舉行拆除工程祈福儀式，預計將於今年底前拆除完成後將做為平面停車場。圖／員林公所提供

彰化縣員林市火車站旁的立體停車塔今天舉行拆除工程祈福儀式，預計將於今年底前拆除完成，員林市代理市長賴致富表示，停車塔用地拆除後將先做為平面停車場，待前方民權街拓寬後，再招商，以帶動火車站商圈發展。

繼彰化縣政府進行員林火車站前黃金帝國大樓拆除的公辦都更案，員林市公所今天也啟動停一停車塔拆除工程，員林立體停車塔斥資2億元於2001年完工，共19層樓，原設計有4座機械車塔共280格車位，2003年起開始營運，但因機械停車塔民眾比較不喜歡停，加上近年台鐵陸續釋出周邊土地委外經營平面停車場，停車塔也已達15年使用年限，現況又有安全顧慮，停車塔已停用閒置3年。

賴致富說，游振雄前市長經過審慎評估後，決定活化停車塔精華地段的商業空間，去年開始辦理停車塔報廢拆除作業，將可釋出火車站旁最精華的400多坪土地，初期將做為停車場，並推動停車塔前方民權街拓寬工程，待道路拓寬完成後，將有利於停車場空間招商，未來可朝商場、旅館、影城等方向招商。

員林市公所主秘賴冠宇表示，公所編列拆除停車塔經費一千多萬元，去年12月決標，預計今年底拆除完成，初期規劃33個平面停車場，每年可先為公所挹注21萬元權利金收益。

公所已向彰化縣政府與台鐵公司提出停車塔前方民權街拓寬計畫，經費約2億元，民權街將從五公尺寬的單行道拓寬成11公尺寬，可大幅改善火車站交通瓶頸，不過在民權街旁的員林鐵路派出所也將遷移，目前遷移地點還在評估中。

員林市火車站旁的立體停車塔預計將於今年底前拆除完後將先做為平面停車場，前方民權街也將拓寬。記者林宛諭／攝影
員林市火車站旁的立體停車塔預計將於今年底前拆除完後將先做為平面停車場，前方民權街也將拓寬。記者林宛諭／攝影
員林市火車站旁的立體停車塔今天舉行拆除工程祈福儀式，預計將於今年底前拆除完成後將做為平面停車場。記者林宛諭／攝影
員林市火車站旁的立體停車塔今天舉行拆除工程祈福儀式，預計將於今年底前拆除完成後將做為平面停車場。記者林宛諭／攝影

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