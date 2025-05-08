彰化員林火車站旁停車塔開拆 待民權街拓寬可活化招商

彰化縣員林市火車站旁的立體停車塔今天舉行拆除工程祈福儀式，預計將於今年底前拆除完成，員林市代理市長賴致富表示，停車塔用地拆除後將先做為平面停車場，待前方民權街拓寬後，再招商，以帶動火車站商圈發展。

繼彰化縣政府進行員林火車站前黃金帝國大樓拆除的公辦都更案，員林市公所今天也啟動停一停車塔拆除工程，員林立體停車塔斥資2億元於2001年完工，共19層樓，原設計有4座機械車塔共280格車位，2003年起開始營運，但因機械停車塔民眾比較不喜歡停，加上近年台鐵陸續釋出周邊土地委外經營平面停車場，停車塔也已達15年使用年限，現況又有安全顧慮，停車塔已停用閒置3年。

賴致富說，游振雄前市長經過審慎評估後，決定活化停車塔精華地段的商業空間，去年開始辦理停車塔報廢拆除作業，將可釋出火車站旁最精華的400多坪土地，初期將做為停車場，並推動停車塔前方民權街拓寬工程，待道路拓寬完成後，將有利於停車場空間招商，未來可朝商場、旅館、影城等方向招商。

員林市公所主秘賴冠宇表示，公所編列拆除停車塔經費一千多萬元，去年12月決標，預計今年底拆除完成，初期規劃33個平面停車場，每年可先為公所挹注21萬元權利金收益。

公所已向彰化縣政府與台鐵公司提出停車塔前方民權街拓寬計畫，經費約2億元，民權街將從五公尺寬的單行道拓寬成11公尺寬，可大幅改善火車站交通瓶頸，不過在民權街旁的員林鐵路派出所也將遷移，目前遷移地點還在評估中。