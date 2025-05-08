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減少夜間行人事故 中市546處閃燈路口改為三色運作
台中去年行人交通事故死亡人數全國第一，多發生於夜間和凌晨天色昏暗的時段，尤其部分路口號誌採取閃黃、閃紅燈，駕駛未減速慢行或停車再開釀禍。截至上月，交通局已將546個閃燈路口調整為全日三色運作或延長三色運作，持續追蹤調整。
交通部統計，台中市2024年行人發生交通事故30日內死亡人數為55人，全國最高，較2023年增加8人。台中市交通局分析，行人死亡事故主要發生在下午6時到10時、上午4時到6時，事故原因以「車輛未依規定停讓行人」居首，約占36%，死者以高齡長者為主。
交通局長葉昭甫表示，根據數據分析，行人死亡應是由於夜間、清晨時段燈光較昏暗，部分路口因為車流量極低，設置為全日閃光或時段性閃光，然而駕駛經過這類路口沒有依規定減速或停車再開，加上燈光昏暗沒看到行人，衍生交通事故。
葉昭甫說，目前全市號誌路口約6500處，其中2400多處是全時段閃光或部分時段閃光，交通局考量事故發生次數、車流量與周邊環境等因素，今年開始陸續將號誌燈閃光路口改為全日三色運作或延長三色運作，1月到4月已調整546處路口。
交通局表示，未來會持續推動號誌閃光路口調整，持續追蹤調整後的路口車流狀況與事故情形，隨時動態調整。葉昭甫呼籲，用路人即使經過閃光號誌路口，仍須依照指示，閃光黃燈減速慢行、閃光紅燈停車再開，切勿因為深夜車流量較低，就超速行駛或違反規定。
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