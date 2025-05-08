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世壯運自由車場地賽改由清水接辦 警方今完成狀況演練

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
2025雙北世壯運因場地驗收不及，將改至台中市清水區自由車場進行。圖／台中市政府提供
2025雙北世壯運因場地驗收不及，將改至台中市清水區自由車場進行。圖／台中市政府提供

2025雙北世壯運將於5月17日登場，原定於新竹市舉行的自由車場地賽，因場地驗收不及，將改至台中市清水區自由車場進行；警方上午展開「自由車場館」安全維護狀況演練，除模擬場地周邊交通管制外，更模擬「入場安檢」、「賽場民眾糾紛」、「爆裂物處置」等3種情境，確保活動期間的各項安全。

世壯運執委會表示，自由車場地賽原安排在新竹市立自由車場，但因場地驗收不及，3月間經研商後，決定移至台中市立自由車場，為讓賽事順利，將派駐原相關場館人員進駐台中市立自由車場，完成各項配套措施，確保選手權益不受影響。

2025年夏季世界壯年運動會原本由雙北承辦，將於5月17日起至30日止，為期13天，其中18至22日，自由車場地賽項目，也是唯一在台中市承辦的賽事場地，於清水區自由車場舉辦，為確保活動安全台中市警局今天進行賽前狀況演練，提升各機關整合力，確保賽事期間治安、交通等安全維護。

台中市警局表示，安全維護狀況演練，除場地周邊模擬交通管制外，另規畫「入場安檢」、「賽場民眾糾紛」、「爆裂物處置」等3種情境進行，台中市警察局與轄區清水分局及市刑大警力外，出動中打防爆小組、中市警犬隊；模擬爆裂物情境演練方面，以警方接到情報指出有人放置爆裂物，由現場警方及警犬隊搜尋，另民眾發現可疑包包向警方報案，經現場員警確認、安全疏散民眾並封鎖現場，由警犬隊上場嗅出爆裂物，再由防爆小組將爆裂物移置安全處所引爆，過程逼真順利。

世壯運自由車場地賽改至台中市清水區自由車場進行；警方上午展開「自由車場館」安全維護狀況演練。圖／清水分局提供
世壯運自由車場地賽改至台中市清水區自由車場進行；警方上午展開「自由車場館」安全維護狀況演練。圖／清水分局提供
世壯運自由車場地賽改至台中市清水區自由車場進行；警方上午展開「自由車場館」安全維護狀況演練。圖／清水分局提供
世壯運自由車場地賽改至台中市清水區自由車場進行；警方上午展開「自由車場館」安全維護狀況演練。圖／清水分局提供
2025雙北世壯運因場地驗收不及，將改至台中市清水區自由車場進行。圖／台中市政府提供
2025雙北世壯運因場地驗收不及，將改至台中市清水區自由車場進行。圖／台中市政府提供

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