世壯運自由車場地賽改由清水接辦 警方今完成狀況演練

2025雙北世壯運將於5月17日登場，原定於新竹市舉行的自由車場地賽，因場地驗收不及，將改至台中市清水區自由車場進行；警方上午展開「自由車場館」安全維護狀況演練，除模擬場地周邊交通管制外，更模擬「入場安檢」、「賽場民眾糾紛」、「爆裂物處置」等3種情境，確保活動期間的各項安全。

世壯運執委會表示，自由車場地賽原安排在新竹市立自由車場，但因場地驗收不及，3月間經研商後，決定移至台中市立自由車場，為讓賽事順利，將派駐原相關場館人員進駐台中市立自由車場，完成各項配套措施，確保選手權益不受影響。

2025年夏季世界壯年運動會原本由雙北承辦，將於5月17日起至30日止，為期13天，其中18至22日，自由車場地賽項目，也是唯一在台中市承辦的賽事場地，於清水區自由車場舉辦，為確保活動安全台中市警局今天進行賽前狀況演練，提升各機關整合力，確保賽事期間治安、交通等安全維護。