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台鐵員林站旁立體停車場開拆 短期作平面停車場

中央社／ 彰化8日電

彰化縣員林市公所今天舉行台鐵員林站旁停一立體停車場拆除工程祈福儀式，預計9月底拆完後先作平面停車場，拓寬民權街，規劃土地再開發，期盼帶動員林站周邊發展。

停一立體停車場閒置近3年，公所啟動報廢程序拆除，員林市代理市長賴致富、員林市民代表會主席張國良等出席儀式，賴致富接受媒體聯訪說，公所積極推動拆除作業，期許改善整體員林市容，提升土地資源利用效益，施工期間民權街會視情況交通管制。

公所表示，拆除後這區域短期規劃為平面停車場，提供33席汽車位，預計每年可挹注市庫約新台幣21萬元權利金收益；之後會長期土地再開發，拓寬民權街，藉營造更多商業機會與發展潛力，增進員林市區商業繁榮。

據公所提供資料，民國86年公所為解決車站周邊日益嚴峻停車問題，90年完成這座地上19層立體停車場，內部設4座機械式車塔，共提供280席車位，紓解車站周邊交通壓力。隨鐵路高架下空間騰出，附近平面停車場陸續設立，民眾停車習慣逐漸轉變，且立體停車場設施老化及潛在安全疑慮等問題，使用意願下降。

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