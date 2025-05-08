聽新聞
0:00 / 0:00

台中市定古蹟 舊泰安車站下周啟動修復

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
百年歷史的舊泰安車站因年久失修，站長室天花板剝落，地下通道地板也出現破損龜裂等情形，保存情況堪憂。圖／立委楊瓊瓔提供
百年歷史的舊泰安車站因年久失修，站長室天花板剝落，地下通道地板也出現破損龜裂等情形，保存情況堪憂。圖／立委楊瓊瓔提供

台中市定古蹟「泰安車站」因年久失修，保存現況堪憂。立委楊瓊瓔昨天邀集中央與地方相關單位現勘，強調古蹟不僅承載歷史記憶，更是觀光重要資產，修繕刻不容緩，已爭取修復經費300萬元，下周將啟動搶救工程，預定明年9月修復完成 。

舊泰安車站位在后里區泰安里，為日治時期建造，屬縱貫鐵路舊山線的重要據點；1998年停用後，由於路線切換至新線，車站停止使用，乘客需改至新設的泰安車站乘車，站房及站場轉為觀光用途，站內軌道與轉轍器仍維持廢站前的配置，舊山線軌道只到站場的南端為止，並未銜接到后里站。

泰安里長謝學和表示，舊泰安車站因年久失修，站體牆面多處出現裂縫及漏水、站長室天花板剝落等情形，保存情況堪憂。

台鐵台中工務段坦言古蹟車站維護不易，短期預計下周先進場動工，中長期則由專業建築師設計，規畫全面修復，包括辦公室牆體、門窗更新、屋頂防水、地下道全面翻修等，預算估約300萬元，預定明年9月修復完成。

立委楊瓊瓔與台中市議員陳本添、邱愛珊與張瀞分現勘後表示，舊泰安車站不僅具有歷史文化價值，更是后里的旅遊亮點之一，鄰近的舊山線鐵道自行車吸引大量遊客，若車站修復完成，將與水圳、登山步道、隧道等周邊景點形成串聯效應，有效提升整體觀光量能。

古蹟 台鐵 后里 建築師 楊瓊瓔 登山步道 自行車 鐵道

延伸閱讀

百年舊泰安車站毀損嚴重 立委楊瓊瓔爭取經費修復

台中百年泰安車站損毀慘況曝 民代緊急會勘啟動搶修

盧秀燕本命區緊張了 大罷免台中罷藍委二階全國送件最高是他

大罷免台中顏寬恒、楊瓊瓔2階連署送件 本尊說話了

相關新聞

台中市定古蹟 舊泰安車站下周啟動修復

台中市定古蹟「泰安車站」因年久失修，保存現況堪憂。立委楊瓊瓔昨天邀集中央與地方相關單位現勘，強調古蹟不僅承載歷史記憶，更...

大甲溪新建電廠 生態、部落隱憂 台電：提環境友善規畫

台電大甲溪光明計畫利用德基及谷關水庫水位落差，設置抽蓄水力發電機組，台中市議員古秀英說，該計畫會影響台灣黑熊等野生動植物...

哪種綠燈可以左轉爭議多 中市研議標示「允許轉向」

綠燈亮能否左轉？台中市多名駕駛經過路口看到綠燈左轉遭開罰，議員認為指出，現行號誌燈標示不清，讓民眾陷入法律陷阱。警察局表...

台中收垃圾一市兩制 大樓住戶丟棄棉被卻要收200元清潔費

台中市政府規定枕頭、棉被屬於一般垃圾，民眾直接丟入垃圾車即可，不用額外繳費。議員表示，部分大樓住戶與清運業者簽約，業者卻...

垃圾越來越多…台中議員呼籲補助廚餘機 市府研議試辦

全台垃圾量逐年上升，廚餘占30%以上，部分縣市推出廚餘機補助。台中市目前尚無相關補助，議員建議參考他縣市，既能減少垃圾也...

百年舊泰安車站毀損嚴重 立委楊瓊瓔爭取經費修復

日治時期建造的舊泰安車站位於台中市后里區，屬縱貫鐵路舊山線重要據點，因年久失修，建物多處龜裂、積水，立委楊瓊瓔爭取修復經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。