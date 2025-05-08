大甲溪新建電廠 生態、部落隱憂 台電：提環境友善規畫

台電大甲溪光明計畫利用德基及谷關水庫水位落差，設置抽蓄水力發電機組，台中市議員古秀英說，該計畫會影響台灣黑熊等野生動植物生態，更影響部落族人生活，資訊一定要公開；台電說明，此計畫不須新建大壩，對環境影響較小，台電也提出環境友善規畫。

反雪谷纜車環保團體成員最近網路發文，台電重啟「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」，要打造全台第3座大型儲能設施，此計畫鄰近台灣黑熊活動熱區，將在德基水庫、谷關水庫之間打通10.7公里的頭水隧道，涉及地質敏感區與開發面積大，須進入嚴格的二階環評；尚有進出水口、地下廠房、土石堆置場等建設，都有可能衝擊保育類及珍稀動植物。

環團成員說，台電自1997年規畫大甲溪光明計畫，預估投入200億元，後因開發成本不符效益而喊卡，現在經費暴增至600億元，質疑開發案會符合成本效益？

光明計畫轄區台中市議員古秀英昨天表示，部落族人不反對為了增加電力新蓋電廠，但台電要謹慎評估，重視當地生態影響，更不能犧牲部落小族群的權利，需做到基本尊重和告知。

台電表示，光明計畫利用既有德基及谷關水庫的水位落差，設置抽蓄水力發電機組。先前環評委員考量場址條件難得，且未來儲能需求大增，建議評估擴大規模的可行性，因此台電規畫將光明計畫抽蓄水力機組總裝置容量調整為約61萬瓩，透過離峰時將下池水抽至上池儲能、尖峰時將上池水放至下池，可為電力系統提供削峰填谷功能，達儲能效果。

台電強調提出環境友善規畫，遇稀有植物將優先採取施工迴避、原地保留等措施，努力降低對環境的影響。