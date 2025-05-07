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哪種綠燈可以左轉爭議多 中市研議標示「允許轉向」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市警局表示，部分縣市會在燈號旁加裝額外標記，比如「左轉燈亮允許轉彎」、「請依號誌行駛」等，中市會朝這方向研議加裝。圖／聯合報系資料照
台中市警局表示，部分縣市會在燈號旁加裝額外標記，比如「左轉燈亮允許轉彎」、「請依號誌行駛」等，中市會朝這方向研議加裝。圖／聯合報系資料照

綠燈亮能否左轉？台中市多名駕駛經過路口看到綠燈左轉遭開罰，議員認為指出，現行號誌燈標示不清，讓民眾陷入法律陷阱。警察局表示，三燈號與四、五燈號的左轉規定不同，基層警員可能也存在不同理解，將參考外縣市經驗，在燈號下方標示「允許轉向」指引。

民進黨籍議員陳雅惠指出，接獲多名民眾陳情，在市區路口看到綠燈左轉，卻被警方依「未依號誌行駛」開出600至1800元罰單；以南區東興路一段和建國南路口為例，綠燈僅約40秒，車流量又大，左轉車常來不及轉向，遭到取締。同樣是綠燈，有些地方可以左轉，有些地方不行，市民難以適從。

警察局長李文章表示，局內對不同燈號的行車規範有內部標準，比如三燈號僅紅燈、綠燈、黃燈，綠燈亮起便可左轉；四燈號、五燈號則會有不同方向的綠燈，比如直行綠燈、左轉綠燈、右轉綠燈，駕駛就必須依照燈號行駛，若僅亮直行綠燈，駕駛左轉就會被取締。

李文章坦言，一般民眾較難區分燈號配置，容易誤判，甚至部分基層警員的理解不同，也可能導致取締標準不一，應設計為更能直覺辨識的燈號；部分外縣市會在燈號附近加裝標示，如「左轉燈亮起才可左轉」，台中未來會朝這方向努力。副市長鄭照新也承諾，會責成交通局、警察局與數發局加強宣導。

民進黨籍議員張芬郁另外指出，台中2023年和2024年的交通罰鍰收入分別是22.4億元和21億元，都高居全台第三，罰單越多民怨越高，市府雖推動交通違規簡訊通報，但要在5天內多次違規或遭民眾檢舉，市民才會收到簡訊，恐失去去提醒作用。

李文章回應，市警局2020年建置簡訊通知系統，今年9月會再改善，民眾被檢舉或舉發，警局會立刻發出簡訊通知，也會加大宣導，讓更多民眾申請加入簡訊通知服務。

不同燈型的號誌燈左轉規定不同，導致民眾混亂，民進黨籍議員盼台中市警局統一執法標準。記者陳敬丰／攝影
不同燈型的號誌燈左轉規定不同，導致民眾混亂，民進黨籍議員盼台中市警局統一執法標準。記者陳敬丰／攝影

李文 警察 議員

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