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台中收垃圾一市兩制 大樓住戶丟棄棉被卻要收200元清潔費

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨議員陳文政（中）指出，台中市政府明明規定枕頭、棉被屬於一般垃圾不用加收清運費，部分業者卻要求大樓或社區住戶多付清運費。記者陳敬丰／攝影
國民黨議員陳文政（中）指出，台中市政府明明規定枕頭、棉被屬於一般垃圾不用加收清運費，部分業者卻要求大樓或社區住戶多付清運費。記者陳敬丰／攝影

台中市政府規定枕頭、棉被屬於一般垃圾，民眾直接丟入垃圾車即可，不用額外繳費。議員表示，部分大樓住戶與清運業者簽約，業者卻要求枕頭、棉被分別要加收50元、200元清運費用，形同一市兩制，主因還是垃圾清運量能不足。環保局回應，會加速改建文山焚化爐

國民黨籍議員陳文政指出，根據台中資源網，枕頭、棉被都是一般垃圾，清運費用已經隨水徵收，包含在自來水費中，不用另外收費，然而他接獲多件陳情，大樓或社區住戶與清運業者簽約，業者竟要求枕頭和棉被或其他體積較大垃圾需額外收費。

陳文政出示1張清運業者張貼的價目表，其中枕頭的清運費用是50元，夏天薄被100元，冬天厚被200元，還有多項家具都需加收清運費用；這種現象的根本原因是垃圾處理量能不足，民間業者有每日進廠量限制，才另立名目把體積較大的垃圾視為特殊垃圾，加收費用。

環保局長陳宏益解釋，一般來說垃圾大小若超過70公分，就有可能卡住焚化爐的爐口，甚至導致爐火回引，過去其他縣市的焚化爐曾發生類似事故，目前全國焚化爐都要求大型垃圾須裁剪到70公分以下，對業者來說會形成另一種處理負擔；民間業者收費或許有不合理之處，會再關切檢討。

陳文政表示，垃圾處理量能不足的主因是3座焚化爐設備老舊、歲修頻繁，應加速焚化爐更新；國民黨議員劉士州、民進黨議員曾威等人也關心文山焚化爐改建進度，要求加速。陳宏益回應，文山焚化爐改建案昨公開閱覽，已收集200多條意見，等10天再次上網招標，經了解至少有4間廠商有意投標，應可在今年底順利開工。

清運業者張貼的價目表顯示，住戶丟棄枕頭需加收50元，冬天厚被則需加收200元。圖／陳文政辦公室提供
清運業者張貼的價目表顯示，住戶丟棄枕頭需加收50元，冬天厚被則需加收200元。圖／陳文政辦公室提供
環保局表示，文山焚化爐改建案即將再次上網招標，至少有4間廠商有興趣，應可順利招標，年底開工。圖／台中市府提供
環保局表示，文山焚化爐改建案即將再次上網招標，至少有4間廠商有興趣，應可順利招標，年底開工。圖／台中市府提供

焚化爐 議員 運費

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