台中收垃圾一市兩制 大樓住戶丟棄棉被卻要收200元清潔費

台中市政府規定枕頭、棉被屬於一般垃圾，民眾直接丟入垃圾車即可，不用額外繳費。議員表示，部分大樓住戶與清運業者簽約，業者卻要求枕頭、棉被分別要加收50元、200元清運費用，形同一市兩制，主因還是垃圾清運量能不足。環保局回應，會加速改建文山焚化爐。

國民黨籍議員陳文政指出，根據台中資源網，枕頭、棉被都是一般垃圾，清運費用已經隨水徵收，包含在自來水費中，不用另外收費，然而他接獲多件陳情，大樓或社區住戶與清運業者簽約，業者竟要求枕頭和棉被或其他體積較大垃圾需額外收費。

陳文政出示1張清運業者張貼的價目表，其中枕頭的清運費用是50元，夏天薄被100元，冬天厚被200元，還有多項家具都需加收清運費用；這種現象的根本原因是垃圾處理量能不足，民間業者有每日進廠量限制，才另立名目把體積較大的垃圾視為特殊垃圾，加收費用。

環保局長陳宏益解釋，一般來說垃圾大小若超過70公分，就有可能卡住焚化爐的爐口，甚至導致爐火回引，過去其他縣市的焚化爐曾發生類似事故，目前全國焚化爐都要求大型垃圾須裁剪到70公分以下，對業者來說會形成另一種處理負擔；民間業者收費或許有不合理之處，會再關切檢討。