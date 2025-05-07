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台中灌溉溝渠二度遭排黑油 市府下水道裝監視器

中央社／ 台中7日電

台中市議員朱暖英今天指出，中市府水污染稽查次數，六都倒數第二，不肖業者有恃無恐，南屯灌溉溝渠4月間二度遭偷排黑油。環保局長陳宏益表示，將在下水道裝監視器監控。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，國民黨籍市議員朱暖英表示，依據環境部去年統計，六都水污染稽查次數，新北最多查了5780次，桃園排名第2也有5120次，台中查了1772次，僅贏過高雄查了1439次，台中市水污染取締次數六都倒數第二。

朱暖英指出，南屯區農田灌溉溝渠劉厝溪，清明連假遭不肖業者非法傾倒黑油，4月28日又有不肖人士趁大雨偷排黑油，1個月內2度遭傾倒黑油，周邊不少農田遭到污染。

朱暖英認為台中環保局水污染取締次數比別人少，才讓不肖人士有恃無恐，農田灌溉水被污染就會影響食安，要求環保局拿出對策，確實稽查水污染。

陳宏益指出，台中市水污染稽查次數減少，因爲台中市率先六都對電鍍業者實施水污染監測防治，在業者工廠裝設監視器，一旦有動靜就會警示，所以稽查次數降低。

陳宏益提到，南屯農田污染已抓到兇手，是2家汽車修配廠傾倒廢棄油所致，因目前汽車修配廠不在法令列管對象，將建議中央修法納管，也會到附近下水道裝監視器監督防治。

台中市 環保局長 監視器

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