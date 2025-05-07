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垃圾越來越多…台中議員呼籲補助廚餘機 市府研議試辦
全台垃圾量逐年上升，廚餘占30%以上，部分縣市推出廚餘機補助。台中市目前尚無相關補助，議員建議參考他縣市，既能減少垃圾也提升回收效率；市府表示，廚餘經過廚餘機後還需要放置熟成，需要較大的土地，會考慮與學校或社區合作試辦。
環境部統計，台中近年垃圾量逐年升高，從2021年的47.7萬公噸，成長到2023年的68.1萬公噸，居六都第一。國民黨籍議員邱愛珊表示，全台垃圾組成中，廚餘占比超過三成，屏東縣3月宣布補助民眾購買家用廚餘機費用40%，預計每年可減少約500公噸垃圾，台中是否可比照辦理？
環保局長陳宏益回應，確實有部分家戶倒廚餘不方便，若能利用廚餘機磨碎冷藏既能減少垃圾量，也可以提升回收效率，可以評估看看；廚餘機處理後的廚餘成品無法直接回收，需要時間、空間放置堆肥熟化，另外還有耗電問題，部分縣市也曾試辦過廚餘機補助，反應不佳1年後停辦。
陳宏益表示，會持續觀察屏東與其他縣市補助廚餘機的執行成效，也會尋覓合適的場地，比如有些學校本來就有在做傳統堆肥，搭配廚餘機可以處理得更加乾淨，若學校願意配合，環保局會全力協助，尤其是經費部分，校方只要提供空間就可以。
邱愛珊認為，除了學校，部分社區也有發展空間，比如一些農民就希望使用廚餘堆肥的肥料；無論與誰合作，市府都應該先提出方案，設計補助的額度、條件、教育宣傳等等。
陳宏益表示，會持續尋找適合的地點與合作者，研議試辦，作為後續推廣廚餘機的評估參考。環保局補充，台中近年平均每年收運約5.7萬公噸生熟廚餘，目前多送到外埔生質能源中心，或用堆肥、飼養豬隻等方式再利用，熟廚餘去年標售收入2569萬元，生廚餘產生發電量334萬度。
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