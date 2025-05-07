康橋學生遭毒駕逆向衝撞 議員要求防堵新型毒品

新北市康橋國際學校學生單車環島成年禮車隊4月間行經彰化縣埤頭鄉彰水路時，遭施用俗稱「喪屍煙彈」電子菸彈的蕭姓男子逆向駕車衝撞，造成7名學生輕重傷，彰化縣議員吳韋達今天要求縣府加強防堵新型毒品藉由電子煙入侵，彰化縣警局長陳明君表示會結合衛生局等單位強化源頭追查。

檢警查出，肇事的蕭姓男子在4月21日深夜，就混用海洛因與安非他命，隔日上午約8時又以加熱電子菸方式施用向陳嫌購得的含第二級毒品依托咪酯成分俗稱「喪屍煙彈」的電子菸彈，雖已達不能安全駕駛狀態，但他仍於上午9時駕小客車出門，在埤頭鄉彰水路高速逆向駛入對向車道，衝撞在慢車道行駛的學生車隊，彰化地檢署今天依毒駕過失傷害、毒品等罪嫌將蕭嫌起訴求處重刑，並羈押陳姓藥頭。

彰化縣議員吳韋達今天在縣議會質詢時，即針對蕭男吸食包含「依托咪酯」（Etomidate）的混合食品，吸毒量甚至相當於兩瓶高粱，其危險性不言可喻，而這類從麻醉鎮靜藥物衍生成的毒品，儘管已被列為二級毒品，但因混合吸食與電子煙載具的盛行，讓查緝難度提升，十分流行，也對社會造成極大安全威脅。

吳韋達強調，面對毒品類型的不斷翻新，實務上仍屢見違法流通，藉由電子煙、網路管道與非法通路入侵校園與社區，甚至牽涉到嚴重的交通事故與公共安全風險，相關單位應加強源頭追查與地方端查緝應對。

衛生局長葉彥伯表示，目前電子煙在台灣全面屬違法販售與輸入，廣告行為也受禁止，現階段仍特定網路平台與私人管道還須持續努力，並配合教育單位關注校園端的使用情形。