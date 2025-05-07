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百年舊泰安車站毀損嚴重 立委楊瓊瓔爭取經費修復

中央社／ 台中7日電
百年歷史的舊泰安車站因年久失修，出現站長室天花板剝落，地下通道地板也破損龜裂等情形，保存情況堪憂。圖／楊瓊瓔提供
百年歷史的舊泰安車站因年久失修，出現站長室天花板剝落，地下通道地板也破損龜裂等情形，保存情況堪憂。圖／楊瓊瓔提供

日治時期建造的舊泰安車站位於台中市后里區，屬縱貫鐵路舊山線重要據點，因年久失修，建物多處龜裂、積水，立委楊瓊瓔爭取修復經費，下週啟動搶救工程，預計明年9月完工。

國民黨籍立委楊瓊瓔7日上午辦理台中市市定古蹟「縱貫鐵路舊山線－泰安車站」整體修繕現勘，台鐵公司、台中市文化資產處處長李智富等人與會。

泰安里長謝學和表示，舊泰安車站因年久失修，站體牆面多處出現裂縫及漏水，站長室天花板剝落，地下通道地板也破損龜裂，以及窗戶玻璃破損等，保存情況堪憂。

楊瓊瓔表示，中央與地方共同維護文化資產，她承諾會爭取經費，讓百年車站重現昔日風華。舊泰安車站不僅具有歷史文化價值，更是后里的旅遊亮點之一，鄰近的舊山線鐵道自行車吸引大量遊客，若車站修復完成，將與水圳、登山步道、隧道等周邊景點形成串聯效應，提升整體觀光量能，有助活絡地方經濟。

台鐵台中工務段坦言古蹟車站維護不易，已規劃短期與中長期階段搶修。短期部分，包括地下道牆壁、地坪補強補漆，樓梯牆裂縫灌注修補，破窗一併更換，預計下週進場動工。

中長期則由專業建築師設計，規劃全面修復，包括辦公室牆體、門窗更新、屋頂防水、地下道全面翻修等，預算估約新台幣300萬元，預計明年9月修復完成。

文化資產 楊瓊瓔

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