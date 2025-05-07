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白沙屯媽祖回鑾明進台中！粉紅超跑預測路線、時間曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日警分局說明，白沙屯媽回鑾，沙田路二段、三段及周邊道路交通管制情況。圖／警方提供
台中市烏日警分局說明，白沙屯媽回鑾，沙田路二段、三段及周邊道路交通管制情況。圖／警方提供

白沙屯媽進香路線全憑媽祖旨意，200年來首度進南投縣創新紀錄，很多台中的信眾都在探問「何時進台中？」台中市警局烏日分局公布，白沙屯媽鑾轎預計明天下午通過大度橋進入台中，警方將從明天下午2時至9日晚間6時，依鑾轎行進速度、路線調整，實施彈性交通疏導。

白沙屯媽進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名；白沙屯媽今年5月1日晚起駕，進香期程長達10天9夜，去急回緩，回鑾首度進南投縣，創下200年新紀錄，讓南投人嗨翻，為與30萬「香燈腳」大軍結緣並提供補給，不少信眾、店家都在問，「粉紅超跑下一站會到哪？」

烏日警分局說明，白沙屯媽鑾轎遶境期間，全程規劃各相關任務編組，分別有鑾轎制服安維組、鑾轎便衣便衣蒐證組、機動防處組、掃炮組、檢扒兼防踩踏組、MP組、交通疏導機巡組、交通事故處理組等，投入警、民力共計166人，實施進香活動安全維護及沿線交通疏導勤務。

烏日警分局分局長劉雲鵬表示，此次「香燈腳」人數再創新高，因應將有大量信徒跟隨鑾轎，烏日警分局將在5月8日下午2時至5月9日晚間6時實施彈性交通疏導，請民眾配合警方指揮，以維護交通安全及秩序。

烏日警分局說明，交通管制路段依鑾轎行進速度、路線調整，原則上沙田路一段（大肚區）至沙田路六段（龍井區），將視車流及鑾轎行進速度彈性交通管制，屆時封閉烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向機慢車道，並疏導王田交流道匝道口車流。

台中市烏日警分局說明，白沙屯媽回鑾，沙田路一段、二段及周邊道路交通管制情況。圖／警方提供
台中市烏日警分局說明，白沙屯媽回鑾，沙田路一段、二段及周邊道路交通管制情況。圖／警方提供
台中市烏日警分局說明，白沙屯媽回鑾，沙田路四段至六段及周邊道路交通管制情況。圖／警方提供
台中市烏日警分局說明，白沙屯媽回鑾，沙田路四段至六段及周邊道路交通管制情況。圖／警方提供
台中市烏日警分局說明，白沙屯媽回鑾，大度橋及周邊道路交通管制情況。圖／警方提供
台中市烏日警分局說明，白沙屯媽回鑾，大度橋及周邊道路交通管制情況。圖／警方提供

白沙屯媽祖

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