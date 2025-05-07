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台中百年泰安車站損毀慘況曝 民代緊急會勘啟動搶修
台中市市定古蹟「泰安車站」因年久失修，保存現況令人憂心。立委楊瓊瓔今天邀集中央與地方相關單位現勘，強調古蹟不僅承載歷史記憶，更是地方觀光的重要資產，修繕工作刻不容緩，已爭取修復經費300萬，下周將啟動搶救工程，預定明年9月全面修復完成 。
舊泰安車站位於后里區泰安里，為日治時期建造，屬縱貫鐵路舊山線的重要據點；1998年停用後，由於路線切換至新線，車站停止使用，乘客需改至新設的泰安車站乘車，站房及站場轉為觀光用途，站內軌道與轉轍器仍維持廢站前的配置，舊山線軌道只到站場的南端為止，並未銜接到后里站。
泰安里長謝學和表示，舊泰安車站因年久失修，站體牆面多處出現裂縫及漏水，站長室天花板剝落，地下通道地板也破損龜裂，以及樓梯壁面崩壞、地面積水、窗戶玻璃破損等情形，保存情況堪憂。
台鐵台中工務段坦言古蹟車站維護不易，已規畫短期與中長期兩階段搶修，務求「救急也救全」預計下周先進場動工，至於中長期則由專業建築師設計，規畫全面修復，包括辦公室牆體、門窗更新、屋頂防水、地下道全面翻修等，預算估約300萬元，目標在明年9月修復完成。
立委楊瓊瓔與台中市議員陳本添、邱愛珊與張瀞分現勘後表示，舊泰安車站不僅具有歷史文化價值，更是后里的旅遊亮點之一，鄰近的舊山線鐵道自行車吸引大量遊客，若車站修復完成，將與水圳、登山步道、隧道等周邊景點形成串聯效應，有效提升整體觀光量能。
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