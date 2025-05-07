東勢客家孩童包5色水餃獻給父母 提前祝福母親節快樂

台中市客家事務委員會今天在東勢客家文化園區舉辦「玩劇親子童樂會」，一起聽市府客委會出版的客語兒童繪本，小朋友們當場包5色水餃，獻給辛苦的父母，提前祝母親節快樂。

「玩劇親子童樂會」由小朋友表演舞蹈，孩童聆聽市府客委會出版的客語兒童繪本「吾屋家个味瑞」精采故事，現場玩遊戲，說出家裡最想念、最有意義的味道，有陽春麵、水餃、東勢的豆干絲或傳統客家醃製食品等食品。

活動也安排小朋友們親手包5色水餃，獻給辛苦父母，台中市府客委會主委江俊龍現場調查，小朋友有沒有幫媽媽洗碗做家事，90%的小朋友都舉手表示有幫忙。