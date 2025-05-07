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東勢客家孩童包5色水餃獻給父母 提前祝福母親節快樂

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市客家事務委員會今天在東勢客家文化園區舉辦「玩劇親子童樂會」，小朋友親手包5色水餃，獻給辛苦的父母。記者游振昇／攝影
台中市客家事務委員會今天在東勢客家文化園區舉辦「玩劇親子童樂會」，小朋友親手包5色水餃，獻給辛苦的父母。記者游振昇／攝影

台中市客家事務委員會今天在東勢客家文化園區舉辦「玩劇親子童樂會」，一起聽市府客委會出版的客語兒童繪本，小朋友們當場包5色水餃，獻給辛苦的父母，提前祝母親節快樂。

「玩劇親子童樂會」由小朋友表演舞蹈，孩童聆聽市府客委會出版的客語兒童繪本「吾屋家个味瑞」精采故事，現場玩遊戲，說出家裡最想念、最有意義的味道，有陽春麵、水餃、東勢的豆干絲或傳統客家醃製食品等食品。

活動也安排小朋友們親手包5色水餃，獻給辛苦父母，台中市府客委會主委江俊龍現場調查，小朋友有沒有幫媽媽洗碗做家事，90%的小朋友都舉手表示有幫忙。

主委江俊龍表示，客委會在母親節前在東勢客家文化園區舉辦非常溫馨活動，提前慶祝母親節，親子體驗DIY包五行水餃，有5種顏色，象徵營養均衡、多彩多姿、色彩繽紛，希望透過這樣有意義的活動，親子一起體驗，並呈現給媽媽們。

台中市客家事務委員會今天在東勢客家文化園區舉辦「玩劇親子童樂會」，小朋友親手包5色水餃，獻給辛苦的父母。記者游振昇／攝影
台中市客家事務委員會今天在東勢客家文化園區舉辦「玩劇親子童樂會」，小朋友親手包5色水餃，獻給辛苦的父母。記者游振昇／攝影
台中市客家事務委員會今天在東勢客家文化園區舉辦「玩劇親子童樂會」，小朋友親手包5色水餃，獻給辛苦的父母。記者游振昇／攝影
台中市客家事務委員會今天在東勢客家文化園區舉辦「玩劇親子童樂會」，小朋友親手包5色水餃，獻給辛苦的父母。記者游振昇／攝影

客家文化 朋友 母親節

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