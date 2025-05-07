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感動全場…護理師曾萌生去意 表揚活動母親突現身相擁表支持

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院慶祝國際護師節，安排表揚和家人祝福等內容。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院慶祝國際護師節，安排表揚和家人祝福等內容。圖／台中慈濟醫院提供

台中慈濟醫院舉辦護師節慶祝活動，優良護理師家人現身帶來驚喜，護理師藍月伶曾在職涯低潮時萌生辭意，她母親突然現身哽咽說「媽媽永遠支持你」時，母女緊緊相擁感動全場；護理師柯慧貞感謝家人的理解與相伴才堅持走到今天，其子王皓儀也成為醫院藥師，兒子現身說「我以媽媽為榮。」

台中慈濟醫院日前舉辦慶祝國際護師節活動，院長簡守信帶動醫師寫信感謝護理同仁，提早搭配太陽餅禮盒郵寄給護理同仁家人，家人感動，也透過社群上傳照片與感謝。

寫信行動帶出連結同仁與家庭的核心主題，簡守信致辭感謝全體護理同仁的付出，他說醫院日常運作雖然充滿各種挑戰，但有許多護理同仁默默奉獻，才能讓醫療服務展現出深厚的人文溫度。

現場播出60位包含照服員在內的優良護理人員影像，他們臨床的專業與溫暖，眾人觀看後動容；現場邀請優良護理師家人現身帶來驚喜，護理師藍月伶曾在職涯低潮時萌生離開念頭，當她母親突然現身哽咽說出「媽媽永遠支持你」時，兩人緊緊相擁感動全場；服務超過10年的護理師柯慧貞感謝家人的理解與相伴，才堅持走到今天，其子王皓儀也成為醫院藥師，王皓儀說「我以媽媽為榮。」

副院長莊淑婷接過院長感恩信，說要好好珍藏，她表示，科技發達的時代，紙筆傳遞的溫度格外珍貴，感謝院方長期關懷護理人員，她說護理不只是工作，更是一份需要家庭支持的使命。

醫院由各單位遴選優秀代表提供海外旅遊獎勵，慰勉辛勞；服務滿10年的護理師葉姿琳說，醫院就像第二個家，給予專業的支持，也照顧到生活與家庭。

台中慈濟醫院慶祝國際護師節，安排表揚和家人祝福內容。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院慶祝國際護師節，安排表揚和家人祝福內容。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院慶祝國際護師節，安排表揚和家人祝福內容。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院慶祝國際護師節，安排表揚和家人祝福內容。圖／台中慈濟醫院提供

家人 護理師

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