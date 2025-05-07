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彰縣跌破122萬人 王惠美：施政拚人口紅利

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣到四月底為止，人口跌破122萬人，從台74甲彰化東外環道路，往台中望去，台中一片繁華，是磁吸彰化人流向台中的重要原因之一。記者劉明岩／攝影
彰化縣到四月底為止，人口跌破122萬人，從台74甲彰化東外環道路，往台中望去，台中一片繁華，是磁吸彰化人流向台中的重要原因之一。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府統計，到4月底止人口數跌至121萬9116人，以每月流失千餘人，預估到縣長王惠美卸任前，將跌破120萬人。王惠美昨答覆議員質詢時表示，彰化縣政府除透過發展產業、提升生活品質等努力，創造人口紅利。

彰化縣是六都以外第一大縣，1971年達百萬人，2004年131萬5034人是最高峰，隨後逐年下降，到2010年減至130萬7286人，到2022年4月人口數124萬9807人，首度跌破125萬大關，跌落升格直轄市的門檻，原本兩名副縣長編制也減為1人。

跌勢不絕，到2023年11月再跌破124萬人，到去年8月跌破122萬人，才九個月，到上月又已跌破122萬人，依每月流失千餘人，估計到縣長王惠美卸任前，將跌破120萬人。從縣府統計資料，顯示遷出人數遠多於遷入人數，以及「生不如死」的情況。

縣議員吳韋達昨在縣議會質詢表示，彰化縣人口跌跌不失，上月已跌破122萬人，主要是出生率減少、台中市的磁吸效應等原因，面對此趨勢，希望縣府提出更多因應方案、吸引人口措施。

王惠美表示，彰化縣目前面臨空間狹小、公共設施不足及就業問題等，才造成人口流失，她在施政報告即提出增加人口紅利的政策，除育兒、老人福利外，並在彰化交流道特定區都市計畫中，規畫30多公頃的產業用地，以及良好的公共空間及住宅區；如彰化有很好的產業、有很好的生活環境，相信沒有人想要外流。

吳韋達 王惠美 都市計畫

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