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台中海洋館一再拖延開幕 民代要求市府8月開館

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
針對台中海洋生物館開館日期一再延宕，市議員陳廷秀要求市府要在今年8月暑假前順利開館。記者黑中亮／攝影
針對台中海洋生物館開館日期一再延宕，市議員陳廷秀要求市府要在今年8月暑假前順利開館。記者黑中亮／攝影

針對台中海洋生物館開館日期一再延宕，無黨籍市議員陳廷秀今天在質詢時指出，台中海洋館歷經三任市長今年終將登場，但確定時程仍未定，要求市府要在今年8月暑假前順利開館，讓學童利用暑假可以來參觀，觀旅局長陳美秀表示，目前得標OT營運廠商正全力進行中，確實以今年暑假能開館營運為目標。

市議員陳廷秀指出，一個台中海洋館歷經三任市長仍未完工啟用，台中市民確實殷切期待暑假順利開館，其間面對館名的一再更動，甚至基本營運設施興建工程遭到6次流標，如今現任市長盧秀燕已是第二個任期，原本預計今年五月底要開幕，竟然合約廠商表示還無法正式營運，地方民眾甚至擔心根本趕不上今年的暑假假期開幕。

台中市觀旅局表示，市民確實已經等了「台中海洋館」10多年，有關目前進度，交通部分1＋４條對外公車運輸規劃已完成，原本依約預計今年5月底開幕營運，但目前OT廠商仍在進行施工裝修及測試中，恐難如期開幕，至於水族箱養魚部分，因涉及專業養殖技術，必須積極處理，OT營運廠商告知，確實以今年暑假能開館營運為目標。

觀旅局並說，海洋生物館於去年5月24日依契約規定點交，由OT廠商進行裝修工程，目前OT廠商全力趕辦中，依照合約本應於今年5月25日前開幕，但因廠商僱工困難，延後開幕機率很高，因而再次延後開幕啟用日期。但5月4日起市府已調整309、679及688路市公車動線進入館前道路，並增設「台中海洋館」及「梧棲觀光漁港1」等2公車停靠站，串聯台中、大甲、清水車站、朝馬、台中國際機場等地。

針對台中海洋生物館開館日期一再延宕，市議員陳廷秀要求市府要在今年8月暑假前順利開館。圖／陳廷秀提供
針對台中海洋生物館開館日期一再延宕，市議員陳廷秀要求市府要在今年8月暑假前順利開館。圖／陳廷秀提供

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