部長郭智輝自掏22萬密宴AIT? 她轟經濟部變自家門面才真自肥

經濟部長郭智輝遭爆多次邀經濟部官員、公務往來對象，前往創辦的崇越集團旗下創作料理餐廳聚餐；甚至一場密宴AIT開銷估22萬元。經濟部今澄清，餐敘費用皆郭個人負擔。國民黨議員柳采葳批評，「經濟部變自家門面！郭智輝稱花自己錢請客，才是真自肥。」

郭智輝上任以來爭議不斷，除屢次失言，又被鏡週刊踢爆遭質疑公私不分、有圖利崇越集團之嫌。柳采葳說，郭智輝回應「圖利崇越」爭議時，說那場飯局「花的是我自己的錢，不是經濟部的錢」，聽起來冠冕堂皇，但問題根本不是錢從哪裡出來，而是你用的是誰的身分、代表的是誰的機關。

柳說，如果真的是私人飯局，就用郭智輝的名字，別掛「經濟部」的頭銜，不敢用自己名義，是怕請不到人？還是心知肚明「誰出錢」根本不是問題，「誰賺錢」才是？這不是自掏腰包，是自掏國家信用，圖利自己人。

柳采葳提到，如果真的是私人飯局、私人招待，那應該用「郭智輝」的名義邀請，自然不會有人在意宴客地點。如果用的是經濟部的名義發邀請外賓，受邀人出席，是因為你是部長、是公務關係，而不是因為你是郭智輝這個人。既然是代表政府，郭部長就有責任避嫌、就不能去你家人開的餐廳、不能讓家人企業賺這一筆錢！

柳說，難道郭心裡也知道—如果今天用「郭智輝」的名義辦，根本沒人會來？怕請不到人、怕沒人捧場，所以要掛經濟部的招牌，卻說錢是你出，這樣就沒問題？這不只是公私分明，更是自肥邏輯。更誇張的是，這場「飯局」不只是餐飲支出，還有送伴手禮，還有來賓都是經濟相關的重要人士，讓你妻兒公司賺曝光、賺收入、賺聲望，這難道不算圖利？