母親節優惠 中市運動中心推媽媽免費用健身房泳池

台中市運動局攜手台中各國民暨兒童運動中心在5月11日母親節當天推出「家人同行、媽媽免費」限時活動。運動局表示，媽媽當日可免費使用健身房及游泳池，以行動表達感謝。

母親節將至，台中市運動局今天發布新聞稿指出，打造友善運動環境，鼓勵市民規律運動。5月11日母親節當天，台中各國民暨兒童運動中心推出「家人同行、媽媽免費」活動。

台中市各國民暨兒童運動中心也在5月推出系列課程與優惠活動，包括朝馬國運舉辦「小馬盃親子羽球賽」；長春國運開設「親子人魚體驗課」促進親子互動；北區國運推出「增肌減脂大挑戰」，幫助媽媽打造健康體態；南屯國運報名按摩課程即贈健身月卡的優惠。

運動局補充，為提升女性運動參與率，市府持續推動多項友善措施，除在各國兒運中心開設女性專屬課程，女性進場人次從原本的119萬，112年突破到137萬，113年超過140萬。今年3月8日起，將女性健身與游泳月卡延長至40天，鼓勵女性養成規律運動習慣。