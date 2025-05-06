彰化人口外流問題有解 縣長王惠美：要有好的產業環境

中央社／ 彰化6日電
彰化縣長王惠美。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美。圖／縣府提供

彰化縣議會今天議程進行縣長施政報告，無黨籍縣議員吳韋達詢問縣長王惠美如何解決彰化人口外流；王惠美說，若彰化有好的產業，彰化人就不會想要出外而是選擇留在家鄉發展。

彰化縣議會定期會議程安排縣長施政報告，王惠美針對縣府施政一一做說明，報告結束後，多名縣議員則針對施政報告內容提問，其中吳韋達詢問彰化人口外流問題嚴重，縣長是否有具體對策。

吳韋達說，縣府在教育、老人福利、居住及交通等各面向付出努力並投入資源，但縣內人口持續流失現象仍未改善，尤其面對台中磁吸效應，彰化是否應訂出更有力留才、引才政策。

王惠美回應，她在施政報告中就說明，縣府為增加人口紅利，打造宜居環境，除了育兒及老人福利外，也在彰化交流道提出都市計畫，因彰化縣缺乏產業用地，在都市計畫中，就規劃30多公頃產業用地。

王惠美指出，很多人離開彰化，是因為彰化現有空間較狹小，也有公共設施不足及就業困難等問題，如果彰化有很好產業，有很好生活環境，相信彰化人就不會想要出外，而是會選擇留在家鄉發展。

根據縣府民政處最新人口數據資料，截至今年3月31日，全縣總人口數為122萬292人，遷入人口數為6415人、遷出人口數為8419人。

吳韋達 王惠美

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