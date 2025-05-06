外國遊客到台中一定要會英文？大玩台中App今年增韓文

台中市政府建置台中觀光旅遊網與大玩台中App，議員發現大玩台中使用介面僅中、英、日3種語言，對於大量來台的韓國、越南遊客使用語言付之闕如。觀光旅遊局表示，觀光旅遊網已有中、英、日、韓文，今年會再增加越南語系，大玩台中也會在今年增加韓文。

國民黨籍議員陳政顯指出，觀旅局規畫的2大線上服務，台中觀光旅遊網的瀏覽數超過7000萬次，但大玩台中的下載次數僅20.7萬次，比例相差太多，說明許多人只看網站不下載；究其原因，大玩台中的建置不夠完善，到現在僅支援中文、英文與日語。

陳政顯表示，外國旅客自助遊第一件事情就是上網查詢旅遊景點，台中的旅遊App卻沒有韓文，是要求別人都學好英文或日文再來玩？這也側面顯示出市府推動觀光不夠用心，軟硬體建設都有待加強，比如高美溼地周邊設施久未改善，觀旅局應該汗顏。

觀旅局長陳美秀回應，認同陳政顯所說應該增加語言，台中觀光旅遊網原本就有中、英、日、韓4種語言，考量近年越南旅客上升，觀旅局今年4月已新增越南語系；大玩台中App也預計在今年增加韓文版，後續會依據預算額度與各國旅客數量，滾動式增加語言。