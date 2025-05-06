快訊

整理／114國中教育會考倒數10天！考試時程、各科重點一把抓

嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

難獲多數支持？德國總理第一輪投票 梅爾茨得310票「未過半」

聽新聞
0:00 / 0:00

外國遊客到台中一定要會英文？大玩台中App今年增韓文

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
大玩台中App目前僅中、英、日文3種語言，遭議員批評不夠用心，觀旅局表示今年將新增韓文。圖／取自台中觀光旅遊網
大玩台中App目前僅中、英、日文3種語言，遭議員批評不夠用心，觀旅局表示今年將新增韓文。圖／取自台中觀光旅遊網

台中市政府建置台中觀光旅遊網與大玩台中App，議員發現大玩台中使用介面僅中、英、日3種語言，對於大量來台的韓國、越南遊客使用語言付之闕如。觀光旅遊局表示，觀光旅遊網已有中、英、日、韓文，今年會再增加越南語系，大玩台中也會在今年增加韓文。

國民黨籍議員陳政顯指出，觀旅局規畫的2大線上服務，台中觀光旅遊網的瀏覽數超過7000萬次，但大玩台中的下載次數僅20.7萬次，比例相差太多，說明許多人只看網站不下載；究其原因，大玩台中的建置不夠完善，到現在僅支援中文、英文與日語。

陳政顯表示，外國旅客自助遊第一件事情就是上網查詢旅遊景點，台中的旅遊App卻沒有韓文，是要求別人都學好英文或日文再來玩？這也側面顯示出市府推動觀光不夠用心，軟硬體建設都有待加強，比如高美溼地周邊設施久未改善，觀旅局應該汗顏。

觀旅局長陳美秀回應，認同陳政顯所說應該增加語言，台中觀光旅遊網原本就有中、英、日、韓4種語言，考量近年越南旅客上升，觀旅局今年4月已新增越南語系；大玩台中App也預計在今年增加韓文版，後續會依據預算額度與各國旅客數量，滾動式增加語言。

陳美秀表示，市府近年努力改善各項設施，如高美濕地的公廁問題，已托經濟發展局增設，也搭配景點即時影像等數位科技，將高美濕地美景呈現給全球旅客；交通方面，每年增加1條台灣好行巴士路線，去年是豐原到大雪山，今年有海洋線，會再與中央申請1條機場線配合航空公司。

台中知名景點高美濕地。觀旅局表示，已請經發局增設高美濕地的公廁，也搭配景點即時影像將美景呈現給全球旅客。記者陳敬丰／攝影
台中知名景點高美濕地。觀旅局表示，已請經發局增設高美濕地的公廁，也搭配景點即時影像將美景呈現給全球旅客。記者陳敬丰／攝影
台中觀光旅遊網原本就有中、英、日、韓4種語言，今年4月再增設越南語系。圖／擷取自台中觀光旅遊網
台中觀光旅遊網原本就有中、英、日、韓4種語言，今年4月再增設越南語系。圖／擷取自台中觀光旅遊網

語言 韓文

延伸閱讀

台中水湳轉運中心明年啟用 3種方案接上國道一號

全國十大景點 昔日冠軍一中商圈跌落第十…台中2景點跌出榜外

台中推出雙層觀光巴士餐車 加碼台北、台中雙城優惠

台中神戶直飛 中市偕業者神戶車站設攤秀中台灣魅力

相關新聞

外國遊客到台中一定要會英文？大玩台中App今年增韓文

台中市政府建置台中觀光旅遊網與大玩台中App，議員發現大玩台中使用介面僅中、英、日3種語言，對於大量來台的韓國、越南遊客...

彰化人口外流問題有解 縣長王惠美：要有好的產業環境

彰化縣議會今天議程進行縣長施政報告，無黨籍縣議員吳韋達詢問縣長王惠美如何解決彰化人口外流；王惠美說，若彰化有好的產業，彰...

台中水湳轉運中心明年啟用 3種方案接上國道一號

台中水湳會展中心今年底開幕，周邊交通、停車需求將上升。市府表示，水湳轉運中心預計明年第一季完工，可能提前，後續也規畫3個...

影／台中捷運高鐵站開門時間僅25秒 乘客下車不及遭門夾住

台中捷運日前發軌道電路異常，部分列車班次延誤，行控中心縮短列車抵達高鐵台中站後的開門時間，從60秒縮短到25秒，導致部分...

媽祖進香正熱！ 大安媽祖園區蓮花基座上 獨缺媽祖雕像

媽祖進香正熱！如今大安媽祖園區依然是「半吊子」工程，8年前蓋好的蓮花基座上，在強勁海風的吹襲下，依然獨缺一尊媽祖雕像，面...

中市府緊盯澳洲進口萊豬流向 盧秀燕：營養午餐查到使用就解約

首批澳洲進口豬肉驗出微量萊克多巴胺，引發民眾疑慮。台中市長盧秀燕今在市政會議指出，該批肉品進口商為台中太平品田國際農畜股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。