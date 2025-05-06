賞金針花、向日葵不必跑外縣市 台中后里環保公園掀賞花熱
夏天是金針花海、向日葵花田盛開的季節，后里環保公園遊客中心旁，台中建設局在此種植橘紅金針花田及1.2公頃的金色向日葵花田；目前這些超過320平方公尺的花田，正值開花期，預計在5月至6月期間迎來盛放的高峰期，將成為市民和遊客踏青郊遊的理想景點。
建設局長陳大田指出，春夏交接，正是金針花與向日葵即將全面綻放之時，后里環保公園這片橘紅金針花田為台中市首度打造的大規模金針花景觀，品種為「日月潭3號」，花朵鮮豔橘紅，直徑可達16公分，預計於5至6月及7至8月迎來兩波主要花期，掀起賞花熱潮，讓大家可以共享春夏的自然美景。
這片美麗的花海，不只金針花正值盛開，金黃燦爛的向日葵花朵，也在藍天白雲的映襯下熱情綻放，花期預計至5月中旬，正是拍照留念的最佳時機，花田不僅呈現陽光活力的景象，更為市民與遊客帶來視覺與心靈的雙重療癒，市府邀請全台民眾，趁著花季來到后里環保公園，與親朋好友一同共享春日最美的自然景觀，市府建設局在公園內設置充足的停車空間，並規畫了野餐區和寬敞的草皮空間，讓每一位來到此的遊客都能留下難忘的回憶。
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