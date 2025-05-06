賞金針花、向日葵不必跑外縣市 台中后里環保公園掀賞花熱

夏天是金針花海、向日葵花田盛開的季節，后里環保公園遊客中心旁，台中建設局在此種植橘紅金針花田及1.2公頃的金色向日葵花田；目前這些超過320平方公尺的花田，正值開花期，預計在5月至6月期間迎來盛放的高峰期，將成為市民和遊客踏青郊遊的理想景點。

建設局長陳大田指出，春夏交接，正是金針花與向日葵即將全面綻放之時，后里環保公園這片橘紅金針花田為台中市首度打造的大規模金針花景觀，品種為「日月潭3號」，花朵鮮豔橘紅，直徑可達16公分，預計於5至6月及7至8月迎來兩波主要花期，掀起賞花熱潮，讓大家可以共享春夏的自然美景。