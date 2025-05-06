台中水湳轉運中心明年啟用 3種方案接上國道一號

台中水湳會展中心今年底開幕，周邊交通、停車需求將上升。市府表示，水湳轉運中心預計明年第一季完工，可能提前，後續也規畫3個方案連接轉運中心到國道一號；周邊停車空間包含長期的停車格與短期臨時停車格，將有8000多格。

台中市議會今天進行交通地政業務質詢。國民黨籍議員張廖乃綸表示，水湳會展中心今年底開幕後舉辦第一展，單是將啟用的東側展館就可以容納2000多家廠商，周邊交通疏導、車輛停放都會成為問題；去年就針對水湳轉運中心客運專用道銜接國道一號開會，目前進度如何？

交通局長葉昭甫回應，水湳轉運中心的契約期程到明年第一季，目前進度微微超前，正在討論有無可能提前完工，啟用後將紓緩水湳會展中心附近的交通運輸，提供42席國道客運、12席市區公車月台，已與業者開過2次會議，預計初期就會有29條國道路線進駐。

葉昭甫表示，轉運中心立體匝道銜接國道的可行性研究進入期末報告，規畫3種方案，第一是接台74線再接國一，第二是在中清交流道聯絡道附近做匝道，第三則是直接把轉運中心匝道接到國一主線；可行性研究預計今年5月底審完，6、7月報中央確認選用何種方案。

關於停車問題，葉昭甫說，去年市府在水湳中央公園舉辦跨年晚會，在經貿園區周邊闢建短期的汽車停車格位，約3000格，年底水湳會展中心開幕，這些臨時停車格可以使用，加上水湳轉運中心設有614席汽車停車格，共3、4000格位；算上附近其他停車場，整個經貿園區周邊約有8800格。

張廖乃綸指出，交通局所稱的8800格指的是「經貿園區周邊1.5公里內」，哪有人會停到1.5公里以外再走到園區內？不只水湳經貿園區，台中版101大樓預計2029年落成，周遭還有大遠百、新光三越等，交通局若無事先規畫，恐怕也將帶來大量塞車。

國民黨籍議員陳政顯也說，台中巨蛋落成後最大可容納1.5萬人，若以其中6000人駕車、平均2人共乘計算，每次活動將帶來3000輛車；高鐵娛樂城等未來的商城、購物中心陸續開工，周邊的道路和停車場都須要先規畫，且不應該是有活動才啟動接駁計畫，應該要常態化。