影／台中捷運高鐵站開門時間僅25秒 乘客下車不及遭門夾住

台中捷運日前發軌道電路異常，部分列車班次延誤，行控中心縮短列車抵達高鐵台中站後的開門時間，從60秒縮短到25秒，導致部分乘客來不及下車，甚至被閘門夾到。中捷公司表示，會深切檢討，之後統一固定開門時間為60秒。

中捷綠線文新崇德站到文心中清站5月2日下午7時13分許，軌道電路傳出異常警示，行控中心停駛全線列車，派員到現場檢視，確認軌道功能正常，是因為通訊模組異常才出現警示，搶修後8時2分許恢復；該事件造成部分班次延誤，最長達18分鐘。

民進黨議員黃守達今天業務質詢時爆出，當晚發生的事件不只列車延誤，晚上8時半許有列車抵達終點站高鐵台中站，卻有民眾還沒走出車廂，閘門就關閉，民眾與工作人員都不知怎麼辦；更有甚者，有乘客出門到一半閘門就關上，導致被夾到，幸好朋友及時拉出才沒釀成意外。

中捷公司董事長顏邦傑說，當天是周五下午，旅客較多，許多人攜帶行李，出入時間較長，與搭電梯類似，若時間到人還沒出去就會被關在內，但系統都有應變措施，比如閘門碰到圓形物體，寬度超過2公分會自動開啟，若是平板物體，超過1公分就會開啟，理論上不會夾到手或身體，頂多夾到衣服。

黃守達質疑，中捷明明說終點站的開門時間是60秒，但從影片計算，開門時間只有不到20秒。民進黨議員王立任說，終點站有人還沒下車門就關上，難道是正常現象？本次事件發生後中捷公司既未公開說明，也不知道有沒有關心被夾到的民眾，難以令人安心。