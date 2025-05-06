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媽祖進香正熱！ 大安媽祖園區蓮花基座上 獨缺媽祖雕像

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大安媽祖園區依然是「半吊子」工程，8年前蓋好的蓮花基座上，如今依然獨缺一尊媽祖雕像。記者黑中亮／攝影
大安媽祖園區依然是「半吊子」工程，8年前蓋好的蓮花基座上，如今依然獨缺一尊媽祖雕像。記者黑中亮／攝影

媽祖進香正熱！如今大安媽祖園區依然是「半吊子」工程，8年前蓋好的蓮花基座上，在強勁海風的吹襲下，依然獨缺一尊媽祖雕像，面對地方議員的質詢，台中市觀旅局表示，大安媽祖雕像部分，捐贈單位今年3月11日申報開工，以明年7月底前完成媽祖雕像為目標持續努力中。

台中大安媽祖園區等了12年、歷經3任市長，媽祖雕像去年8月終於開工，據悉，在現有的蓮花基座上，未來將矗立起一座以花崗石打造高30公尺，加上基座為53.6公尺的媽祖雕像，若能完工，將成為全台最高媽祖雕像，市府預計2026年7月完工；台中市長盧秀燕也曾說，她選市長時就曾拜媽祖，「媽祖對她有期待」，當選後一定要幫海線人圓夢，但海線居民擔心盧市長任期屆滿前，能否讓媽祖像順利完工。

大安媽祖園區早在前市長胡志強任內規畫，前市長林佳龍任內興建基座，但基座上方的媽祖雕像始終無法拍板，據了解這座媽祖像的樣貌，將參考鎮瀾宮二媽林默雕像，依據天后封號頭戴九條垂珠后冠，雕像腳踏海浪，手執如意面向大海，守望台中海線，海線民眾更希望蓋座全台最高媽祖雕像，守護地方，但10多年來始終無法如願。

市議員李文傑表示，媽祖雕像完工後，將成為海線新地標，能吸引外地遊客，媽祖文化園區正在招商，希望市府加速，可帶動海線發展；台中市觀旅局表示，目前大安媽祖園區近年陸續辦理4件整建工程進行園區優化，3月起周邊環境部分再度架起圍籬施工，以提供園區更加多元的使用功能，並提供遊客更完善且舒適的遊憩體驗，目前今年度工程辦理招標作業中，預計今年底前完工。

大安媽祖園區依然是「半吊子」工程，8年前蓋好的蓮花基座上，如今依然獨缺一尊媽祖雕像。記者黑中亮／攝影
大安媽祖園區依然是「半吊子」工程，8年前蓋好的蓮花基座上，如今依然獨缺一尊媽祖雕像。記者黑中亮／攝影
大安媽祖園區近年目前陸續辦理4件整建工程進行園區優化，3月起周邊環境部分再度架起圍籬施工。記者黑中亮／攝影
大安媽祖園區近年目前陸續辦理4件整建工程進行園區優化，3月起周邊環境部分再度架起圍籬施工。記者黑中亮／攝影

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