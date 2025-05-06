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中市府緊盯澳洲進口萊豬流向 盧秀燕：營養午餐查到使用就解約

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今在市政會議指出，市府緊盯該批澳洲進口豬肉流向，也全面查察中市學校營養午餐使用豬肉來源，一旦查獲，團膳業者立即解約。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今在市政會議指出，市府緊盯該批澳洲進口豬肉流向，也全面查察中市學校營養午餐使用豬肉來源，一旦查獲，團膳業者立即解約。記者余采瀅／攝影

首批澳洲進口豬肉驗出微量萊克多巴胺，引發民眾疑慮。台中市長盧秀燕今在市政會議指出，該批肉品進口商為台中太平品田國際農畜股份有限公司，數量近2.3公噸，肉品目前全數冰存未販售，市府採「五大作為」，緊盯該批豬肉流向，也全面查察中市學校營養午餐使用豬肉來源。盧秀燕強調，營養午餐一旦查獲萊豬，團膳業者立即解約，以維護學生餐飲安全。。

食安處指出，台中太平品田國際農畜股份有限公司，進口自澳洲的豬肉共22991.64公斤，業者表示將自行送第三方公正單位檢驗 ，待檢驗結果確認後，再研議後續處理事宜，現階段全數冰存於冷凍庫，並未對外販售。

盧秀燕今宣示五大作為，市府緊盯該批豬肉流向，教育局已啟動查察全市學校營養午餐使用豬肉來源，確保營養午餐不含萊克多巴胺的國產豬肉，一旦查獲，團膳業者立即解約，以維護學生餐飲安全。

盧秀燕說，經發局也要求所有牛豬肉品要明確標示原料原產地，保障消費者知情權；農業局則從源頭查察國產豬肉是否使用萊克多巴胺；另市府定期更新並公開食品安全查察結果，並於「萊劑肉品專區」網站上公告，供市民查詢。

此外，中市府加強全場域肉品查核力度，從輸入業、製造業、餐飲業及販賣業全場域，持續執行肉品產地標示查核、瘦肉精快篩及抽驗，每月進行500 件次以上標示查核、50 件以上肉品抽驗，嚴密控管食品安全風險。

中市府指出，截至4月底止，執行肉品查驗 4243件，包括標示查核3912件、快篩131件、抽驗200件，全數合格，查驗結果公開於「萊劑肉品專區」，讓民眾掌握資訊。

營養午餐 豬肉

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