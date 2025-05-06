彰化縣人口跌破122萬 到王惠美卸任恐跌破120萬

依彰化縣政府統計，彰化縣到四月底的人口數已跌破122萬人，為121萬9116人，以每月流失千餘人，預估到縣長王惠美卸任前，將跌破120萬人。王惠美今天在答覆縣議員吳韋達的質詢時表示，彰化縣政府除了透過發展產業、提升生活品質等努力，創造人口紅利。

縣府統計，到今年四月底為止，彰化縣總人口數為121萬9116人，較三月底122萬0292人減少1176人，其中遷入人數2293人，較三月遷出6415人減少4122人，遷出人數2935人較三月8419人減少5484人，出生人數533人比三月644人減少111人，死亡人數1067人較三月1129人減少62人，結婚295對比三月495對減少200對，離婚177對比三月196對減少19對。顯示遷出人數遠多於遷入人數，以及生不如死的情況。

彰化縣是六都以外第一大縣，彰化縣人口數在1971年破百萬，到2004年達131萬5034人最高峰，隨後逐年下降，到2010年減到130萬7286人，到2022年4月人口數124萬9807人，首度跌破125萬大關，跌落升格直轄市的125萬人門檻，原本兩名副縣長編制也減為1人，而且跌勢不絕，到2023年11月再跌破124萬人，到去年8月跌破122萬人，才九個月，到上月又已跌破122萬人，依每月流失千餘人，估計到縣長王惠美卸任前，將跌破120萬人。

縣議員吳韋達今天在縣議會質詢縣長王惠美時表示，彰化縣人口跌跌不失，到上月已跌破122萬人，主要是出生率減少、台中市的磁吸效應等原因，面對此一趨勢，希望縣府提出更多解決方案做好因應，提出更多吸引人口的措施。