中捷凹式警示磚 視障者無觸感 捷工局：盡速改善

台中捷運綠線花費200萬設置警示磚，視障者向議員反映，指採凹式警示導盲磚，視障者無法藉腳底觸覺，喪失警示意義，要求採符合國家標準的凸點式導盲磚，確保視障者安全。中市捷工局長蘇瑞文表示，盡速在年底前改善。

民進黨籍議員陳俞融說，捷運周遭無障礙設施只做半套，視障者無法安全靠導盲磚走進站體，她實際走訪文心崇德站，發現站外導盲磚鋪設不佳，把視障者導向施工圍籬，十分危險；文心中清站體內行人通道，畫設窄小，行人無法通過，輪椅、娃娃車更不用說，痛批市府對無障礙設施不用心。

捷運綠線共18個車站，各站設置視障者引導設施，其中警示磚總經費200萬5156元，2023年視障團體就向台中市身心障礙權益小組提案改善，市府邀捷運公司、盲人福利會等團體現勘，視障委員直指這種設計有問題，但至今未改善。

陳俞融批評，中捷導盲磚花200萬元納稅錢，但視障者卻「無感」，經濟部2020年修正導盲磚的CNS國家標準，人行道路口導盲磚都採凸點設計，她要求市府盡速改善現有導盲磚，另未來藍線、橘線導盲磚須依循國家標準施作，不要重蹈覆轍。

捷工局長蘇瑞文說，當年中捷綠線導盲磚樣式是依2013年規範，捷運綠線站體在2020年就已完工，捷工局年底前改善，後續中捷藍線、橘線也會依照最新規範來施作。

中捷公司董事長顏邦傑表示，在軟體面，先由站務員主動協助導引視障朋友上下車，針對現有導盲磚形式，會與捷工局確定最新規範，盡速改善。