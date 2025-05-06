10大景點洗牌 一中商圈從榜首變墊底

台中的一中商圈，2023年吸引1018萬5703人，成為全台最夯景點，但2024年跌到10名，逢甲夜市、草悟道甚至落榜，民進黨議員指出數據崩盤，要求市府檢討。觀旅局表示，台中總遊客人次與旅宿入住率雙成長。桃園市觀光局表示，交通方便型景點正興起。

交通部觀光署統計，2024年鹿港老街及周邊地區以1730萬人次奪冠，嘉義文化路夜市1598萬人次居第2，台南安平1449萬人次第3，接著依序是台北101有1274萬人次，中壢老街溪沿岸步道1053萬人次，北港朝天宮、松山文創園區、林口三井Outlet、田尾公路花園及一中商圈，各有逾900萬人次。

台中議員王立任說，台中一中商圈、草悟道、逢甲夜市3大景點，2023年在全台最夯觀光遊憩據點前10以內，市府當時宣稱觀光人次創新高，但短短1年，一中商圈從第1名跌至第10名，草悟道從第8掉到第19名，逢甲夜市更從第9掉落20名外；一中商圈與逢甲夜市遊客減少百萬人次。

議員黃守達表示，草悟道掉到第19名，2024高雄市就有3個景點超車，高雄市府致力城市行銷有成，市府應檢討。

觀旅局陳美秀指出，2024年新興景點崛起，分散3景點遊客數，例如水湳經貿園區成形、台中驛鐵道文化園區、帝國糖廠及LaLaport等新興景點，分走商圈人流；台中今年截至2月底，總遊客人次較去年同期增加。另台中去年住宿人次是六都第2，整體遊客較2023年成長12%。

桃園市觀旅局代理局長王麗娟觀察發現，近年來六都提報觀光署景點，已由戶外型景點轉為都會交通節點型景點，觀光署統計人數較多的景區，以各縣市商圈或廟埕附近等人潮聚集地為主，與桃園市近年人潮景區趨勢相同。

王麗娟說，疫後國人旅遊型態改變，交通方便型的都會景點取代傳統國旅景點，依中華電信遊客數據統計，去年桃園人潮前3處為青埔藝術運動園區、桃園藝文特區商圈及桃園高鐵商圈等，都位處交通便利的高鐵與機捷交通節點。