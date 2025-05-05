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鹿港「傳統習俗」立夏吃夏麵 鎮長分送瓠仔炒麵

中央社／ 彰化5日電

今天是農曆節氣中的立夏鹿港鎮傳統習俗在立夏時吃夏麵，鹿港鎮長許志宏說，「蝦」諧音「夏」、「瓠」諧音「福」，因此準備有蝦米的瓠仔炒麵分送公所員工，也推廣傳統習俗。

今天是農曆二十四節氣中的立夏，也就是夏季的第一日，許志宏在鹿港鎮公所1樓中庭化身廚師，製作瓠仔炒麵分送給公所員工以及來洽公的民眾，推廣立夏吃夏麵的傳統習俗。

許志宏接受媒體聯訪時說，中國大陸泉州有吃夏麵的習俗，用蝦頭、蝦殼及豬大骨熬的湯，加上鮮蝦及麵條，「蝦」字發音類似「夏」，因此成為夏麵；而台灣中南部則有「吃夏麵袂破病，吃瓠仔麵添福氣」的俗諺。

許志宏指出，鹿港仍有家戶在立夏時吃夏麵的習俗，而「瓠」諧音「福」，瓠瓜清涼退火，瓠仔炒麵內則有蝦米，公所在立夏時請大家吃夏麵，除有助身體健康外，消解悶熱暑氣外，也推廣傳統民間習俗。

立夏 習俗 鹿港

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