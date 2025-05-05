漠視公權力？農莊私設4座攔水壩 南投縣府重罰30萬「罰到拆為止」
中友百貨相關企業埔里農莊在南投開發大型旅館及遊憩區，期間違法私設4座攔水壩遭縣府開罰，要求今年4月底前拆除，恢復原狀，但至今仍未拆除；農業處表示，因業者限期內未拆除將開罰30萬元，若再不改善將按次開罰至改正為止。
埔里農莊在一新、合成及廣成里等購地興建大型旅館、休閒農場及遊憩區，開發面積達130公頃，但屢遭地方控訴違法伐木闢路、野溪私設攔水壩等破壞生態環境，嚴重影響珍稀保育魚種「台灣白魚」下游棲地，也恐使當地地下水資源枯竭。
守護台灣白魚永續棲地自救會發言人林宥岑表示，該業者去年因私設4座攔水壩遭縣府開罰30萬元，並要求在今年2月前完全拆除壩體，恢復原狀，但業者擺爛，縣府卻未開罰，還將拆除期限延至今年4月底前，但延期至今卻仍未拆除。
地方不滿業者漠視公權力，也質疑縣府放任業者違法未依法開罰，且因雨季將至，恐造成下游氾濫，地方憂心，再次向政府陳情；農村發展及水土保持署、南投縣農業處今為此邀集業者代表、地方民眾等會勘埔里農莊私設攔水壩，並要求處置。
埔里農莊經理表示，施設攔水壩及護岸是為了防範野溪對其用地及周邊住戶造成危害，如今已經施作，但又貿然拆除，若遇強降雨沖刷，邊坡土石恐大片滑落，造成更大災害，為此有陳情訴願無法拆護岸，但有破壞壩體擴大缺口供野溪流動。
水保署主秘陳重光說，由於汛期已屆，今現勘了解縣府處理攔水構造物狀況，而野溪攔水壩及護岸並非不能做，而是需要事先申請，經縣府審查通過就能施作，但業者疏於提出申請，因此違法，若該開罰就依法開罰，並且限期拆除或改正。
農業處則表示，縣府針對業者違法開發部分已裁罰達13次，如今又未在限期內拆除私設於野溪的攔水構造物，由於已是累犯，後續將依水保法直接對業者裁處最高罰鍰30萬元，並持續要求限期拆除，若再不改善將按次開罰至改正為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言