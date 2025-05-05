彰化八卦山牌樓挨撞該拆？警回應：應依導引、減速

彰化市東民街、孔門路、中山路口是彰化縣10大肇事路口之首，有學者認為八卦山牌樓是主要原因，本月3日又有一輛機車撞上牌樓立柱，致拆除牌樓聲音又起，文化局長張雀芬說，矗立一甲子的八卦牌樓是彰化人共同回憶，已列冊追蹤，依法不得拆除，警方也表示，遵守交通最重要。

跨越東民街的八卦山牌樓，兩側都有機車及汽車道，並分別有立柱區隔，本月3日下午，有輛機車從中山路左轉到東民街，在穿過跨越東民街的八卦山牌樓機車道時，不慎撞到牌樓立柱，人車倒地，還好沒有受傷，不久，再有一輛機車也差點撞上，還好及時避開，即有民眾建議拆掉牌樓，減少事故發生。

八卦山牌樓興建已逾60年，是彰化八卦山大佛的入口，也是彰化重要地標，卻因東民街寬度不足，往往形成交通瓶 頸，早期即有專家建議拆除，但反對拆除的聲音不少，最後不了了之。

最近幾年，此一路口肇事件不斷，一直位居全縣肇事路口之首，2022年共發生41件車禍、53人受傷，2023年也發生28件車禍、36人受傷，今年1月到3月更發生13件車禍、1死16人受傷。

為改善此一路口，公路局彰化工務段去年6月邀請學者專家會診，有學者認為，八卦山牌樓跨越只有兩線道的東民街，兩側立柱造成路幅縮小，影響車輛分流與順暢，建議將八卦山牌樓拆除，或者重新改建，以利交通順暢，卻因議議會等單位意見分歧，彰化市東民街、孔門路、中山路口改善至今依然無解。

彰化縣文化局去年並以435萬餘元完成修繕八卦山牌樓修繕，文化局長張雀芬說，八卦山牌樓經過文化資產價值評估現勘及會議，判斷具文化資產價值，作成列冊追蹤決定，雖然非屬縣指定或登錄的文化資產，仍不得拆除。