台中霧峰白陽聖廟道路拓寬 盧秀燕祝信眾遊客朝聖更安全
台中市通往霧峰區金陵山宗教園區「一貫道祖師紀念館－白陽聖廟」的復興二街原本僅4公尺寬，因旅客多不敷需求，遊覽車常會車不易。市府為此去年先投入1千萬元完成園區附近峰谷路的拓寬工程，今年再花4千萬元把復興二街拓寬為8公尺，市長盧秀燕今親自主持完工祈福典禮，並祝信眾途經「朝聖之路」能安全愉快。
盧秀燕說，「一貫道祖師紀念館－白陽聖廟」，逐漸發展為國際級的宗教聖地，每年吸引大量信眾與遊客前來朝聖，帶動觀光、文化與在地經濟成長。為紓解活動期間的交通壅塞，並顧及當地居民與學童日常通行的安全與便利，將復興二街由原本僅4公尺寬拓寬至8公尺，不僅改善會車困難，也提升道路視野與行走空間。雖屬小型工程，但對於改善地方交通、提升居民通行安全具重大意義。
她引用開墾蘭陽平原的先民吳沙的名言說：「路若通，子孫就會成功！」強調，市府會持續傾聽民意，落實建設，讓台中的每一個角落都能安全、繁榮，讓子孫有更好的未來。
建設局長陳大田說，市府自去年投入1千萬元完成霧峰區峰谷路拓寬工程，將最窄路段由6公尺擴寬至9公尺，此次復興二街拓寬工程再度完工，兩條道路順利串聯，形塑更完善的交通路網，不僅有效紓解長期交通瓶頸，也進一步帶動當地觀光發展與地方經濟成長。
建設局說，復興二街拓寬工程總經費為4千萬元，其中包含工程費2千200萬元，用地及地上物補償費1千8百萬元。工程範圍自復興路二段起，南至復興路二段126巷，全長約320公尺，除了道路拓寬外，還將同步設置護欄及LED路燈等設施，進一步提升夜間行車安全。
今除了有一貫道親多人，還有立法委員顏寬恒、議員林碧秀、張芬郁、賴義鍠、林霈涵、李天生等民代到場，一同為道路拓寬祈福。
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