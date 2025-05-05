中市知名登山步道滿是荔枝椿象 市府將用這兩招雙管齊下

今天立夏，天氣轉熱，台中市民今天在太平區知名的登山步道咬人狗坑好漢坡上，發現荔枝椿象爬滿了木樁，且連接木樁的拉繩上都是，深怕稍不小心碰到皮膚就會潰爛，並質疑如此一來這些木樁和拉繩也根本失去作用，希望市府能做好防治，讓市民能安心上山。

太平區長陳柏宏表示，3月初才剛施放2萬隻的荔枝椿象天敵「平腹小蜂」，以減少荔枝椿象在山區繁衍。不過，看起來效用不大，既然生物防治效果有限，那就會施以化學防治，會找遊客少的適當時機前往噴藥。

他說，咬人狗坑登山步道是太平熱門的登山步道，會有這麼多的荔枝椿象造成登山民眾困擾，和步道兩旁有大片私人的荔枝、龍眼管理荒廢有關，這些林地成為荔枝椿象棲息繁衍的最佳場所。因為已威脅市民的休閒運動，將連繫地主負起責任改善。